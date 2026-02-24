台灣醫師娘車庫草創 普慕納中文學校慶50周年

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
普慕納中文學校，21日慶祝成立50周年。（主辦方提供）
南加普慕納中文學校（Pomona Valley Chinese School），21日舉行50周年校慶晚宴，超過360位嘉賓、家長師生與社區人士齊聚一堂，共同見證學校走過半世紀的里程碑。該校創立於1976年，最初由台灣醫師太太們在車庫中創辦。從最簡單的桌椅、黑板開始，一筆一畫教孩子識字讀書，隨著學生人數增加與家長支持，學校逐步成長為正式的非營利組織。

21日慶祝活動由舞龍舞獅揭開序幕，象徵吉祥與祝福。學生們帶來紅手絹舞、「年的故事」戲劇演出、太極功夫扇、功夫表演、民族舞蹈、竹竿舞、扯鈴、十二生肖創意演出、茶舞、彩帶舞與四川變臉等節目，現場亦邀請當地高中學生帶來魔術表演與管樂團演出。

董事長鄧凱、校長李梅如與家長會會長徐傑，皆已服務中文學校超過十年，學校財務與教務團隊亦長期投入。晚會特別介紹陪伴學校成長的資深家長。這些家長的孩子早已畢業，但當年他們在最需人力時挺身而出，為學校奠定穩固基礎。正因家長們的無私奉獻，學校才能成長至今日規模。頒獎典禮獻給長期為學校付出的老師配偶、以及志工。許多老師每周六站上講台三小時，背後是家人的體諒與支持；眾多志工長年投入時間，使學校活動順利運作。

就讀中文學校13年的學生文凱樂，父母都不是華裔且不會說中文，但他堅持每周六到校學習三小時，13年不曾懈怠。當晚文凱樂以大提琴獨奏「茉莉花」，螢幕播放他從幼年至今在校點滴，現場家長與老師為之動容。文凱樂父母表示，孩子如今可以流利地說中文，是老師付出的結晶。

普慕納中文學校歷任行政人員，切蛋糕慶祝50年。（主辦方提供）
南加 華裔

