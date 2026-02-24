我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

海派滬語電影「菜肉餛飩」洛城獻映 一票難求

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
導演吳天戈親臨現場，與觀眾互動交流。（主辦方提供）
導演吳天戈親臨現場，與觀眾互動交流。（主辦方提供）

中國海派滬語電影「菜肉餛飩」日前在洛杉磯盛大獻映，全場座無虛席，一票難求，受到華洋觀眾熱捧。影片以一碗上海人的家常餛飩，串聯起人生百味，既是來自故鄉的溫暖寄託，也是平凡歲月中閃耀的人情故事。

「菜肉餛飩」19日在洛杉磯縣阿罕布拉Edwards電影院上映，導演吳天戈親臨現場，與觀眾互動交流。該片是一部愛情倫理輕喜劇，由知名演員潘虹、周野芒等主演。故事講述居住在上海南昌路附近的退休工程師老汪，因患認知障礙，妻子離世後仍與她「相伴於幻覺之中」，最大的心願是看到獨子小汪早日成家立業。為此，老汪前往人民公園相親角為兒子尋覓良緣，期間認識一群同樣孤獨卻樂觀的老年朋友。親情與愛情、遺忘與記憶，在層層鋪陳的情節中溫暖交織，勾勒出人生暮年的柔軟與希望。

電影全程以地道上海話拍攝，並在上海市區多處取景，國際飯店、人民公園、錦江樂園等地標相繼入鏡；而菜肉餛飩作為上海人最尋常的一道點心，也成為串聯故事情感的重要象徵。

「菜肉餛飩」洛杉磯首映當天，鋼琴家孔祥東、音樂總監蘇雋傑等劇組代表上台與觀眾見面，鄔君梅、袁苑、張磊等知名演員現身獻映禮，送上馬年新春的祝福。

中國海派滬語電影「菜肉餛飩」日前在洛杉磯盛大獻映，受到華洋觀眾熱捧。（主辦方提供...
中國海派滬語電影「菜肉餛飩」日前在洛杉磯盛大獻映，受到華洋觀眾熱捧。（主辦方提供）

世報陪您半世紀

洛杉磯 電影院 阿罕布拉

上一則

台灣醫師娘車庫草創 普慕納中文學校慶50周年

下一則

淡江校友會麻將賽 高手齊聚慶新春

延伸閱讀

北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數

北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數
宮崎駿「崖上的波妞」電影繪圖、腳本 奧斯卡博物館展出

宮崎駿「崖上的波妞」電影繪圖、腳本 奧斯卡博物館展出
凱特王妃罹癌後首出席「英國奧斯卡」 穿7年前舊衣仍飄仙氣

凱特王妃罹癌後首出席「英國奧斯卡」 穿7年前舊衣仍飄仙氣
加起來260歲…電影「鏢人」最大彩蛋 3武俠前輩同框

加起來260歲…電影「鏢人」最大彩蛋 3武俠前輩同框
德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由

德國政治劇情片柏林影展擒金熊 聚焦創作自由
洛杉磯男子涉誘騙少女 脅迫拍色情自殘影片

洛杉磯男子涉誘騙少女 脅迫拍色情自殘影片

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課