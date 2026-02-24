海派滬語電影「菜肉餛飩」洛城獻映 一票難求

導演吳天戈親臨現場，與觀眾互動交流。（主辦方提供）

中國海派滬語電影「菜肉餛飩」日前在洛杉磯 盛大獻映，全場座無虛席，一票難求，受到華洋觀眾熱捧。影片以一碗上海人的家常餛飩，串聯起人生百味，既是來自故鄉的溫暖寄託，也是平凡歲月中閃耀的人情故事。

「菜肉餛飩」19日在洛杉磯縣阿罕布拉 Edwards電影院 上映，導演吳天戈親臨現場，與觀眾互動交流。該片是一部愛情倫理輕喜劇，由知名演員潘虹、周野芒等主演。故事講述居住在上海南昌路附近的退休工程師老汪，因患認知障礙，妻子離世後仍與她「相伴於幻覺之中」，最大的心願是看到獨子小汪早日成家立業。為此，老汪前往人民公園相親角為兒子尋覓良緣，期間認識一群同樣孤獨卻樂觀的老年朋友。親情與愛情、遺忘與記憶，在層層鋪陳的情節中溫暖交織，勾勒出人生暮年的柔軟與希望。

電影全程以地道上海話拍攝，並在上海市區多處取景，國際飯店、人民公園、錦江樂園等地標相繼入鏡；而菜肉餛飩作為上海人最尋常的一道點心，也成為串聯故事情感的重要象徵。