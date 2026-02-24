淡江校友會麻將賽 高手齊聚慶新春

麻將比賽召集人段相蜀（左）與謝英志。（記者啟鉻／攝影）

南加州 淡江大學校友會新春團拜麻將比賽21日在羅蘭岡佳福日間中心舉行。主辦者介紹，部分參賽者是來自其他社團的麻將高手，今年比賽增加了21點項目，大家通過比賽共襄盛舉，一起慶祝傳統農曆新年到來。

據現任南加 州淡江大學校友會2026第一副會長許宗由提供的信息，本屆麻將大賽得獎者包括：第一名楊大鳴、第二名何友涵、第三名游淑帆、第四名陳煒翔、第五名楊毓英、第六名劉大有。

活動召集人之一、淡江大學世界校友會榮譽總會長段相蜀指出，校友們每年節慶期間都喜歡聚在一起打麻將，麻將也是中國的國粹之一。本次麻將比賽參與者也有其他校友會成員。除了固定的比賽項目，今年特別增加了21點項目，為比賽增加更多樂趣。上一屆麻將比賽，第一名獲得者是黃英，比賽還設有單項獎。