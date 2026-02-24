我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

淡江校友會麻將賽 高手齊聚慶新春

記者啟鉻／奇諾岡報導
麻將比賽召集人段相蜀（左）與謝英志。（記者啟鉻／攝影）
麻將比賽召集人段相蜀（左）與謝英志。（記者啟鉻／攝影）

加州淡江大學校友會新春團拜麻將比賽21日在羅蘭岡佳福日間中心舉行。主辦者介紹，部分參賽者是來自其他社團的麻將高手，今年比賽增加了21點項目，大家通過比賽共襄盛舉，一起慶祝傳統農曆新年到來。

據現任南加州淡江大學校友會2026第一副會長許宗由提供的信息，本屆麻將大賽得獎者包括：第一名楊大鳴、第二名何友涵、第三名游淑帆、第四名陳煒翔、第五名楊毓英、第六名劉大有。

活動召集人之一、淡江大學世界校友會榮譽總會長段相蜀指出，校友們每年節慶期間都喜歡聚在一起打麻將，麻將也是中國的國粹之一。本次麻將比賽參與者也有其他校友會成員。除了固定的比賽項目，今年特別增加了21點項目，為比賽增加更多樂趣。上一屆麻將比賽，第一名獲得者是黃英，比賽還設有單項獎。

另一位活動召集人謝英志表示，這次活動實際是新春團拜。參與者近80人，麻將比賽自2018年開始舉辦，疫情期間沒有舉辦，本次比賽是第六屆。今年麻將比賽設計更為多元化，比賽桌有八桌，參賽選手32人，每小組選手由抽籤決定。比賽採用台灣麻將傳統打法。最後計算每位參賽者籌碼多少來決定各自比賽結果，獎品包括獎盃和獎金。除了新增21點項目，還有擲骰子、推筒子等項目。

麻將比賽開始。（記者啟鉻／攝影）
麻將比賽開始。（記者啟鉻／攝影）
麻將比賽參與者合影。（記者啟鉻／攝影）
麻將比賽參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

世報陪您半世紀

加州 南加 疫情

上一則

海派滬語電影「菜肉餛飩」洛城獻映 一票難求

下一則

純娛樂、便利、無風險… 社交賭場成玩家新寵

延伸閱讀

台灣大專校友會春宴 台北之聲賀馬年

台灣大專校友會春宴 台北之聲賀馬年
疫期公益活動麻將 如今風靡金山社區 成文化與療癒媒介

疫期公益活動麻將 如今風靡金山社區 成文化與療癒媒介
華埠麻將熱潮從何來？竟源自疫情公益活動

華埠麻將熱潮從何來？竟源自疫情公益活動
2026年中山醫紐約理事會年會成功舉行

2026年中山醫紐約理事會年會成功舉行
南加北一女校友會馬年新春團拜 近百人共襄盛舉

南加北一女校友會馬年新春團拜 近百人共襄盛舉
美東淡江大學校友會 「身・心・靈」講座教放鬆

美東淡江大學校友會 「身・心・靈」講座教放鬆

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課