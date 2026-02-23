不必接種？ 醫師：取消新生兒B肝疫苗不明智

前CDC代理局長Richard Besser指出，過去一年美國疫苗政策的劇烈變動，已對公眾信任造成衝擊。（會議截圖）

美國疫苗政策的官方建議，近期出現明顯變化，從新冠疫苗 到兒童例行接種項目，多項指引調整引發討論。不少華人家長也困惑：孩子該不該打？該打哪些？哪些仍是學校規定的必打項目？保險是否還會給付？在資訊與政治爭議交織下，原本相對清晰的接種路徑，變得更加複雜。

原訂二月底召開會議的免疫接種諮詢委員會（ACIP），目前尚未公布議程，且會議已臨時取消。外界原預期，該委員會將針對流感、RSV與新冠疫苗提出最新建議。免疫接種諮詢委員會的決議通常會成為聯邦疾病防治中心（CDC ）疫苗指引的基礎，並影響保險是否涵蓋疫苗費用。

美國社群媒體（ACoM）20日舉行線上簡報會，邀請曾任CDC代理局長的兒科醫師Richard Besser，解析當前疫苗政策變動與公共衛生信任危機。

Besser現任Robert Wood Johnson Foundation執行長，行醫逾30年，曾在2009年H1N1流感初期領導CDC。他指出，從事兒科臨床30多年，「沒有任何一項措施，比確保孩子按時、完整接種疫苗，更能有效保護健康。」

他坦言，過去一年疫苗政策的劇烈變動，已對公眾信任造成衝擊。去年6月，美國衛生部（HHS）部長小甘迺（Robert F. Kennedy Jr）解散原有免疫接種諮詢委員會成員，新任委員中多名被外界視為疫苗懷疑論者。部分成員曾公開質疑單劑mRNA新冠疫苗的安全性，甚至主張其應撤出市場。

免疫接種諮詢委員會近年提出多項具爭議性建議，包括調整麻疹 、腮腺炎、德國麻疹與水痘（MMRV）疫苗政策、取消新生兒接種B型肝炎疫苗建議，以及收緊新冠疫苗適用資格。今年1月，免疫接種諮詢委員會主席更表示，小兒麻痺疫苗不應列為強制接種。

這些討論發生之際，美國疫苗可預防疾病卻出現反彈。被視為已在本世紀初基本消除的麻疹，近期在多州爆發疫情。

Besser指出，新冠疫情期間，CDC未能直接與公眾充分溝通，科學建議隨研究進展調整，卻被政治化為「立場反覆」，削弱民眾信任。他強調，科學本來就會隨新證據而修正，「建議改變不代表錯誤，而代表我們學得更多。」

對於免疫接種諮詢委員會將部分疫苗從「普遍建議」改為「共同決策」類別，他認為容易造成家長誤解。他表示，所有醫療決策本就應是醫病雙方共同討論，但前提必須建立在最佳科學證據上。他建議家長不要從政治人物言論中尋找醫療答案，而應諮詢信任的醫師、護士或藥師。

針對取消新生兒接種B型肝炎疫苗建議，Besser更直言「極不明智」。他指出，B型肝炎疫苗不僅預防感染，更能降低日後肝硬化與肝癌風險，是一種「抗癌疫苗」。美國過去正是透過新生兒普遍接種，幾乎消除兒童期B肝感染；若政策鬆動，短期或許看不出影響，但數十年後恐反映在肝癌病例增加上。

簡報會中亦有媒體關注移民社群的憂慮。Besser表示，近期ICE執法行動在部分地區造成民眾不敢前往醫療機構就診，特別是無證移民家庭。他指出，聯邦合格健康中心原則上不會蒐集或分享移民身分資料，但恐懼本身已成為阻礙。