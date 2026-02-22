哈佛研究：願意投資「省時服務」的伴侶 關係滿意度更高

研究發現，願意花錢購買省時服務（Time-saving services）的伴侶，其生活掌控感與關係滿意度顯著更高。（示意圖取自Pexels）

面對繁忙的職場與瑣碎的家務，現代伴侶的愛情堡壘常在「誰該洗碗」或「誰去遛狗」的爭執中磨損。哈佛商學院最新研究發現，想要維持長久且滿意的親密關係，「少花點力氣」或許是更好的選擇。研究發現，願意花錢購買省時服務（Time-saving services）的伴侶，其生活掌控感與關係滿意度顯著更高，尤其在面臨高度壓力的時期，這種「買回時間」的行為，往往能買到家庭的和平。

家務外包 重建生活

哈佛商學院教授、行為科學家威蘭斯（Ashley Whillans）長期研究人們在「時間與金錢」間的權衡。她指出，當伴侶選擇將家務外包，如聘請清潔員、點外送或找代遛狗，實際上是在心理上重建對生活的掌控感。「這種自主感的提升會直接反映在幸福感上。」

威蘭斯的團隊追蹤了時間貧困（Time-starved）的雙薪家庭，發現一項規律：在日記實驗中，當天有過「省時消費」的伴侶，對關係的滿意度明顯優於其他天。她強調，這並非鼓勵盲目奢侈，而是建議伴侶透過「時間審核」，找出哪些瑣事最消磨感情，並精準地將其剔除。

然而，單純花錢並不能解決所有感情問題。威蘭斯提醒，外包家務後贏回的半小時，如果不具備「目的性」，其效益將大打折扣。「這多出來的時間，應該用來高品質的陪伴與重新連結 ，而不是拿去回更多的工作郵件。」

核心問題 仍須溝通

芝加哥婚姻治療師哈桑卡尼（Targol Hasankhani）則補充，家務爭執往往是深層矛盾的投影。如果衝突源於權力不對等或不被重視的心理感受，那麼請清潔工只能緩解表面壓力，伴侶仍須透過溝通解決核心問題。「外包騰出了空間，但如何在這個空間裡為彼此獻身，仍是伴侶的必修課。」

洛杉磯KTLA電視台報導中提到多個感人實例。現年71歲、居住於紐約州 北部的前語言治療師兼作家沃爾什（Casey Mulligan Walsh）表示，每周聘請一次居家清潔人員，最大的好處就是讓她和丈夫能騰出時間相處。她說：「我一周中最喜歡的日子，就是回到一個乾淨的家。那時我們會一起去喝咖啡 ，而不是為了誰該吸地而爭吵。」

對某些伴侶而言，開始將家務工作委託他人並不容易。行為科學家威蘭斯表示，除了費用考量之外，「還需要花時間尋找合適的人選並進行協調，但從長遠來看，回報是真實且可觀的。」此外，雙方共同做出這類決定，也有助於加深彼此的信任感與團隊合作意識。

備餐爭執 轉為享受

住在科羅拉多州的45歲教師瓊斯，至今難忘丈夫在約會初期送她的情人節 禮物：一場「全屋深度清潔」。這份體恤她作為單親媽媽辛勞的禮物，最終成為兩人同居後的家庭常規。瓊斯感性表示：「我們現在能把周末拿來與家人創造回憶，而不是花在刷地板上。」