我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

哈佛研究：願意投資「省時服務」的伴侶 關係滿意度更高

洛杉磯訊
研究發現，願意花錢購買省時服務（Time-saving services）的伴侶，其生活掌控感與關係滿意度顯著更高。（示意圖取自Pexels）
研究發現，願意花錢購買省時服務（Time-saving services）的伴侶，其生活掌控感與關係滿意度顯著更高。（示意圖取自Pexels）

面對繁忙的職場與瑣碎的家務，現代伴侶的愛情堡壘常在「誰該洗碗」或「誰去遛狗」的爭執中磨損。哈佛商學院最新研究發現，想要維持長久且滿意的親密關係，「少花點力氣」或許是更好的選擇。研究發現，願意花錢購買省時服務（Time-saving services）的伴侶，其生活掌控感與關係滿意度顯著更高，尤其在面臨高度壓力的時期，這種「買回時間」的行為，往往能買到家庭的和平。

家務外包 重建生活

哈佛商學院教授、行為科學家威蘭斯（Ashley Whillans）長期研究人們在「時間與金錢」間的權衡。她指出，當伴侶選擇將家務外包，如聘請清潔員、點外送或找代遛狗，實際上是在心理上重建對生活的掌控感。「這種自主感的提升會直接反映在幸福感上。」

威蘭斯的團隊追蹤了時間貧困（Time-starved）的雙薪家庭，發現一項規律：在日記實驗中，當天有過「省時消費」的伴侶，對關係的滿意度明顯優於其他天。她強調，這並非鼓勵盲目奢侈，而是建議伴侶透過「時間審核」，找出哪些瑣事最消磨感情，並精準地將其剔除。

然而，單純花錢並不能解決所有感情問題。威蘭斯提醒，外包家務後贏回的半小時，如果不具備「目的性」，其效益將大打折扣。「這多出來的時間，應該用來高品質的陪伴與重新連結 ，而不是拿去回更多的工作郵件。」

核心問題 仍須溝通

芝加哥婚姻治療師哈桑卡尼（Targol Hasankhani）則補充，家務爭執往往是深層矛盾的投影。如果衝突源於權力不對等或不被重視的心理感受，那麼請清潔工只能緩解表面壓力，伴侶仍須透過溝通解決核心問題。「外包騰出了空間，但如何在這個空間裡為彼此獻身，仍是伴侶的必修課。」

洛杉磯KTLA電視台報導中提到多個感人實例。現年71歲、居住於紐約州北部的前語言治療師兼作家沃爾什（Casey Mulligan Walsh）表示，每周聘請一次居家清潔人員，最大的好處就是讓她和丈夫能騰出時間相處。她說：「我一周中最喜歡的日子，就是回到一個乾淨的家。那時我們會一起去喝咖啡，而不是為了誰該吸地而爭吵。」

對某些伴侶而言，開始將家務工作委託他人並不容易。行為科學家威蘭斯表示，除了費用考量之外，「還需要花時間尋找合適的人選並進行協調，但從長遠來看，回報是真實且可觀的。」此外，雙方共同做出這類決定，也有助於加深彼此的信任感與團隊合作意識。

備餐爭執 轉為享受

住在科羅拉多州的45歲教師瓊斯，至今難忘丈夫在約會初期送她的情人節禮物：一場「全屋深度清潔」。這份體恤她作為單親媽媽辛勞的禮物，最終成為兩人同居後的家庭常規。瓊斯感性表示：「我們現在能把周末拿來與家人創造回憶，而不是花在刷地板上。」

在邁阿密經營餐飲服務的威拉德觀察到，晚餐時間常是雙薪家庭的衝突引爆點。由於家庭成員口味多元，下班後疲於張羅晚餐常讓伴侶精疲力竭。透過客製化備餐，伴侶間少了一個「日常決定的壓力」，餐桌氣氛從爭執轉為享受。

研究發現，當伴侶選擇將家務外包，如聘請清潔員、點外送或找代遛狗，實際上是在心理上...
研究發現，當伴侶選擇將家務外包，如聘請清潔員、點外送或找代遛狗，實際上是在心理上重建對生活的掌控感。（示意圖取自pexels）

世報陪您半世紀

紐約州 情人節 咖啡

上一則

住房、水電瓦斯費支出 高出全美60%

下一則

年薪10萬 實際購買力不到7萬 ？

延伸閱讀

想讓家庭更和諧 可投資這項服務

想讓家庭更和諧 可投資這項服務
NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場

NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場
灣區柏斯菲卡新規：短租房1年限制60晚

灣區柏斯菲卡新規：短租房1年限制60晚
南卡老夫婦家中遇害 19歲外孫被捕

南卡老夫婦家中遇害 19歲外孫被捕
十年來首見…歐債今年平均期限將降到10年以下

十年來首見…歐債今年平均期限將降到10年以下
退休消防員罹癌 保險商拒付藥費引質疑 家屬籲市府介入

退休消防員罹癌 保險商拒付藥費引質疑 家屬籲市府介入

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
專家建議不要用刺激性過強的清潔產品。（示意圖取材自unsplash.com@Josue Michel）

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

2026-02-20 15:15
一名年輕的華裔女子，日前涉嫌咬斷聯邦特工的手指被起訴。事件發生在民眾集體抗議移民執法活動期間。圖為一名示威者高舉寫著「ICE滾出明尼蘇達」的標語。(路透)

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

2026-02-18 14:24

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我