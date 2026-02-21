安那罕店家遇穿牆賊 寶可夢卡牌全被盜

圖為寶可夢掌上型遊戲卡匣示意圖。隨著寶可夢相關收藏品價格攀升，卡牌與遊戲商品成為竊賊覬覦目標。（pexel）

隨著高端收藏卡市場行情看漲，竊賊覬覦之心也隨之而來。橙縣 安那罕一家卡牌收藏店20日深夜遭三名嫌犯穿牆破門闖入，洗劫數百張寶可夢卡牌後揚長而去，初估損失逾2萬美元。

據ABC 7電視台報導，警方表示，案件發生於20日深夜至21日凌晨之間。位於哈伯大道（Harbor Boulevard ）的「Do-We Collectibles」店內監視畫面顯示，21日凌晨3時許，三名男子闖入店內，砸毀玻璃展示櫃，在不到10分鐘內搜刮數百張集換式卡牌後離去。

店內警報系統第一時間通知負責人范維（Duy Pham，音譯）。他指出，嫌犯並未從正門強行破入，而是先從隔壁商家後方入口得手，再於兩店共用的石膏牆上鑿出一個大洞，穿牆進入其店內行竊。「我們這類卡片數量多、單價高，累積起來金額相當可觀，」范維說：「大量商品被拿走，展示櫃幾乎被洗劫一空。」他估計，僅卡牌損失即達約2萬美元，尚不包括店內裝潢及牆面破損的修繕費用。

類似案件並非首見。今年1月，西米谷一家卡牌店同樣遭竊賊砸毀展示櫃洗劫，警方接獲警報趕抵現場時，店主通報損失卡牌估值約50萬美元。近年來，隨著稀有寶可夢卡牌市價水漲船高，部分單張售價高達數千乃至數百萬美元，全美各地收藏卡竊案頻傳。知名網紅保羅（Logan Paul）曾以1650萬美元售出一張罕見卡牌，創下市場紀錄；紐約也曾有寶可夢專賣店遭蒙面竊賊入侵。

范維表示，事後已加裝監視器並強化保全措施，但坦言難以真正安心。「就像背後永遠有個標靶，你不知道什麼時候會被盯上。」警方表示，三竊賊犯案後駕駛一輛深色轎車逃離，目前仍在追緝中，呼籲知情民眾提供線索，協助警方破案。