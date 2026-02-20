我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

「高年級刺客」遊戲玩具槍太逼真 橙縣警方發出警告

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖查爾斯警局在臉書貼出高中生「高年級刺客」（Senior Assassin）中使用的水槍，外觀與真槍非常類似。（聖查爾斯警局臉書）
聖查爾斯警局在臉書貼出高中生「高年級刺客」（Senior Assassin）中使用的水槍，外觀與真槍非常類似。（聖查爾斯警局臉書）

KTLA 5電視台報導，爾灣（Irvine）警方近日對學生及家長發出警告，指出一項名為「高年級刺客」（Senior Assassin）的流行遊戲，可能導致極其危險的現實後果。

這項遊戲通常由高中應屆畢業生在學年即終之際舉行。參賽學生以水槍或凝膠彈發射器（gel blasters）互相攻擊，進行淘汰制的競賽。

簡單來說，這就像是水槍版的《飢餓遊戲》。該活動通常由學生透過群組聊天室與社群媒體自行組織，而非由校方主辦。

警方指出，問題核心在於部分玩具槍的外觀過於逼真。

爾灣警察局在社群媒體發文表示：「風險在於這些物品給人的觀感。仿製品可能與真實槍械極其相似。如果有人持仿製槍在社區內奔跑，可能會被舉報為持械人員，進而觸發警方的緊急應變行動。」

警方強調，原本一場趣味性質的比賽，若有人將玩具槍誤認為真槍，情況可能迅速升級，讓學生或旁觀者陷入險境。

警方表示：「家長們，請與您的孩子溝通。讓他們了解在公共區域、住宅區、公園、停車場以及校園周邊使用外觀擬真的玩具槍所帶來的風險」。

世報陪您半世紀

社群媒體 爾灣

上一則

好市多柿子湯圓「好看好吃」限期半價

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

被控致兒童社媒上癮 查克柏格：未滿13歲使用會被移除

被控致兒童社媒上癮 查克柏格：未滿13歲使用會被移除
爾灣大型建商Tri Pointe Homes 45億元易主

爾灣大型建商Tri Pointe Homes 45億元易主
爾灣超市地上現「毒鈔」 2員工撿起後不適送醫

爾灣超市地上現「毒鈔」 2員工撿起後不適送醫
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
爾灣首屆農曆新年遊行嘉年華 逾萬人同歡

爾灣首屆農曆新年遊行嘉年華 逾萬人同歡
「分散注意力式」竊盜 男撿ATM旁紙幣 提款卡被調包

「分散注意力式」竊盜 男撿ATM旁紙幣 提款卡被調包

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕