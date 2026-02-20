「高年級刺客」遊戲玩具槍太逼真 橙縣警方發出警告

聖查爾斯警局在臉書貼出高中生「高年級刺客」（Senior Assassin）中使用的水槍，外觀與真槍非常類似。（聖查爾斯警局臉書）

KTLA 5電視台報導，爾灣 （Irvine）警方近日對學生及家長發出警告，指出一項名為「高年級刺客」（Senior Assassin）的流行遊戲，可能導致極其危險的現實後果。

這項遊戲通常由高中應屆畢業生在學年即終之際舉行。參賽學生以水槍或凝膠彈發射器（gel blasters）互相攻擊，進行淘汰制的競賽。

簡單來說，這就像是水槍版的《飢餓遊戲》。該活動通常由學生透過群組聊天室與社群媒體 自行組織，而非由校方主辦。

警方指出，問題核心在於部分玩具槍的外觀過於逼真。

爾灣警察局在社群媒體發文表示：「風險在於這些物品給人的觀感。仿製品可能與真實槍械極其相似。如果有人持仿製槍在社區內奔跑，可能會被舉報為持械人員，進而觸發警方的緊急應變行動。」

警方強調，原本一場趣味性質的比賽，若有人將玩具槍誤認為真槍，情況可能迅速升級，讓學生或旁觀者陷入險境。

警方表示：「家長們，請與您的孩子溝通。讓他們了解在公共區域、住宅區、公園、停車場以及校園周邊使用外觀擬真的玩具槍所帶來的風險」。