我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

藉「搭便車」搭訕少女性侵 橙縣男逃亡國外落網 引渡回美

橙縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名住在安那罕的34歲男子，2025年12月5日在西敏市街頭尾隨一名獨自步行的13歲少女，最初假借搭便車名義搭訕，隨後露出猙獰面目，以極具侵略性的態度強迫少女上車。（示意圖取自unsplash）
一名住在安那罕的34歲男子，2025年12月5日在西敏市街頭尾隨一名獨自步行的13歲少女，最初假借搭便車名義搭訕，隨後露出猙獰面目，以極具侵略性的態度強迫少女上車。（示意圖取自unsplash）

KTLA電視台報導，橙縣執法單位與聯邦調查局（FBI）18日共同宣布一項重大的跨國緝捕成果。一名住在安那罕、涉嫌於去年底綁架並多次性侵13歲少女的男子，在逃亡至瓜地馬拉後，經由多國執法機構密切協作，已於日前落網並引渡回美。檢方強調，該嫌犯惡性重大，若罪名全數成立，將面臨終身監禁且不得假釋。

調查顯示，現年34歲的嫌犯馬丁內斯（Brian Estuardo Verbena-Martinez）本身即是一名登記在案的性犯罪者。2025年12月5日，他在西敏市街頭尾隨獨自步行的13歲少女，最初假借搭便車名義搭訕，隨後露出猙獰面目，以極具侵略性的態度強迫少女上車。

在接下來的數小時間，馬丁內斯將受害者帶往多個地點實施性侵，其中包括多處停車場，甚至帶回其位安那罕的公寓。令人髮指的是，據悉案發當時公寓內還有其他兒童在場。嫌犯最後將受害者棄置於園林市的一處友人家中，隨後展開逃亡。

西敏市警方在鎖定馬丁內斯身分後，發現其已逃離美國境內。經由FBI洛杉磯分局與瓜地馬拉執法部門的通力合作，調查人員成功追蹤其行蹤並在海外將其逮捕。

紀錄顯示，嫌犯於2019年即曾在洛杉磯縣因意圖與未成年人發生性行為而被定罪。此次他面臨更為嚴重的重罪指控，包括為實施性犯罪進行綁架、強行性侵與猥褻14歲以下兒童、強行口腔性交等罪。

「這項逮捕標誌著今年第三起涉橙縣案件的逃犯在海外落網，」FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）表示，執法部門的追捕不會因國界而停止。

西敏市警局警長Darin Lenyi與橙縣檢察官Todd Spitzer也相繼發表聲明，強調為伸張正義與保護公眾，政府將不惜「追到天涯海角」。基於保護隱私，檢方未公開受害少女的進一步資訊。

世報陪您半世紀

洛杉磯 橙縣 FBI

上一則

橙縣華人商會獎學金 開放申請

下一則

好市多柿子湯圓「好看好吃」限期半價

延伸閱讀

馬尼拉華人區分屍案 凶嫌落網自稱台灣籍

馬尼拉華人區分屍案 凶嫌落網自稱台灣籍
布斯菲爾德多次捲性侵疑雲 全身而退無損星途

布斯菲爾德多次捲性侵疑雲 全身而退無損星途
女遭網約車司機性侵 陪審團裁決優步須賠850萬美元

女遭網約車司機性侵 陪審團裁決優步須賠850萬美元
女搭亞利桑納州網約車遭司機性侵 陪審團：Uber須賠850萬

女搭亞利桑納州網約車遭司機性侵 陪審團：Uber須賠850萬
芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑

芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑
華企捐空淨機 守護橙縣警消健康

華企捐空淨機 守護橙縣警消健康

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕