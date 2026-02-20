藉「搭便車」搭訕少女性侵 橙縣男逃亡國外落網 引渡回美

一名住在安那罕的34歲男子，2025年12月5日在西敏市街頭尾隨一名獨自步行的13歲少女，最初假借搭便車名義搭訕，隨後露出猙獰面目，以極具侵略性的態度強迫少女上車。（示意圖取自unsplash）

KTLA電視台報導，橙縣 執法單位與聯邦調查局（FBI ）18日共同宣布一項重大的跨國緝捕成果。一名住在安那罕、涉嫌於去年底綁架並多次性侵13歲少女的男子，在逃亡至瓜地馬拉後，經由多國執法機構密切協作，已於日前落網並引渡回美。檢方強調，該嫌犯惡性重大，若罪名全數成立，將面臨終身監禁且不得假釋。

調查顯示，現年34歲的嫌犯馬丁內斯（Brian Estuardo Verbena-Martinez）本身即是一名登記在案的性犯罪者。2025年12月5日，他在西敏市街頭尾隨獨自步行的13歲少女，最初假借搭便車名義搭訕，隨後露出猙獰面目，以極具侵略性的態度強迫少女上車。

在接下來的數小時間，馬丁內斯將受害者帶往多個地點實施性侵，其中包括多處停車場，甚至帶回其位安那罕的公寓。令人髮指的是，據悉案發當時公寓內還有其他兒童在場。嫌犯最後將受害者棄置於園林市的一處友人家中，隨後展開逃亡。

西敏市警方在鎖定馬丁內斯身分後，發現其已逃離美國境內。經由FBI洛杉磯 分局與瓜地馬拉執法部門的通力合作，調查人員成功追蹤其行蹤並在海外將其逮捕。

紀錄顯示，嫌犯於2019年即曾在洛杉磯縣因意圖與未成年人發生性行為而被定罪。此次他面臨更為嚴重的重罪指控，包括為實施性犯罪進行綁架、強行性侵與猥褻14歲以下兒童、強行口腔性交等罪。

「這項逮捕標誌著今年第三起涉橙縣案件的逃犯在海外落網，」FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）表示，執法部門的追捕不會因國界而停止。

西敏市警局警長Darin Lenyi與橙縣檢察官Todd Spitzer也相繼發表聲明，強調為伸張正義與保護公眾，政府將不惜「追到天涯海角」。基於保護隱私，檢方未公開受害少女的進一步資訊。