南加帥警抱狗照爆紅 數日吸讚逾20萬 女粉喊想當狗

洛杉磯訊
帕克斯警官執勤期間抱起民眾飼養的法國鬥牛犬合影，畫面溫馨自然；其身後另一隻法國鬥牛犬在草地上活動，該照片日前由警局發布於Instagram，意外引發網友熱烈討論。(取自布班克市警局臉書)
一張原本溫馨可愛的抱狗照片，竟意外掀起社群「瘋潮」。布班克市警局13日在官方Instagram分享帕克斯警官（Officer Parks）執勤時與兩隻法國鬥牛犬的合影，短短數日吸引超過20萬人按讚、3000多則留言，網友幾乎「歪樓」不談狗，反而將焦點全放在警官外型，讓貼文迅速爆紅。

警局在貼文中表示，帕克斯在一次出勤過程中遇見兩隻法國鬥牛犬，「忍不住撫摸、抱起牠們並合影」，並寫道「警察也愛狗」。照片中，一隻法國鬥牛犬被帕克斯抱在懷中，另一隻則出現在他身後，畫面輕鬆自然。

然而，貼文發布後，留言區風向迅速轉變。網友大量湧入留言，不少人以幽默語氣「示愛」或開玩笑求助。有網友留言稱：「我剛在布班克弄丟我的狗，需要帕克斯警官幫忙。」也有人打趣表示：「帕克斯警官可以來一次完全專業、絕對必要的搜身嗎？」甚至有人戲稱願意「自認是狗，只要他願意抱起我」。

部分留言更誇張到假稱自己犯案，只為吸引注意。有網友寫道：「我從Target偷了2000美元商品，在停車場第三根路燈旁的黑色本田車旁，來逮捕我吧。」也有人簡短表示：「我犯罪了，請來抓我。」相關留言雖屬玩笑性質，仍引發其他網友熱烈回應。

也有網友調侃：「根本沒人在看那隻狗」，或抱怨「只公布名字，不公布電話太過分」。創意留言層出不窮，使留言區成為另一波討論焦點。

截至18日上午，該貼文按讚數已突破20萬次。相較之下，警局此前一則徵才貼文按讚數不到100次，形成鮮明對比。警局也注意到貼文熱度，對部分誇讚帕克斯外型的留言按讚，包括「這位警官既服務人民，也服務顏值」及「他有手銬耶」等幽默留言，還對一則表示留言區「笑到流淚」的評論點讚。

至於帕克斯本人對這波突如其來的網路關注有何感想，目前尚不得而知。不過，這起意外爆紅事件再次顯示，在社群媒體時代，即便是一張日常執勤照片，也可能因網友互動而迅速發酵，成為全網熱議話題。

本田 社群媒體 Target

