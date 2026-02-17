山丘上法式城堡 百年金柏莉莊園成打卡熱點

花園中雕塑。（記者啟鉻／攝影）

加州 內陸雷德蘭市（Redlands）有一處當地家庭及年輕戀人喜歡取景拍照的地方，這就是具有超百年歷史的文化地標金柏莉莊園（Kimberly Crest House and Gardens），也是該市最具代表性的歷史建築之一。這座宛如歐洲童話中的法式城堡座落在山丘上，周圍植被豐富，還有大片橙林。參觀者進入豪宅欣賞，其中唯一具有亞洲文化特色的刺繡作品是一幅鶴翔圖。

據義工導遊介紹，這座宅邸建於19世紀末，最初由富裕的喪夫婦女希爾（Cornelia A. Hill）所建。她選擇當時在美國並不多見的法式城堡風格，以高聳塔樓、斜屋頂與對稱結構，打造出兼具氣勢與優雅的豪宅。城堡坐落於丘陵制高點，俯瞰整個聖伯納汀諾谷，後來山丘下種植大片柑橘，象徵19世紀末因柑橘產業興盛而崛起黃金年代。

1905年，這棟宅邸迎來新主人金柏莉夫婦（丈夫John Alfred Kimberly和妻子Helen Cheney Kimberly）。John Kimberly是美國知名的工業家，同時也是Kimberly-Clark公司的創辦人之一。金柏莉家族不僅將此宅作為冬季度假居所，更投入大量心力，將原本的坡地改造為精緻典雅的義大利 文藝復興式花園。

花園工程經過數年完成，層層石階、噴泉、水池與雕像錯落其間，既保有歐洲古典庭園的嚴謹對稱，也巧妙融合南加 州的氣候與地形。其中著名的「害羞的女孩（Shy Girl）」雕像花園，更成為整個園區最具情感溫度的一角，象徵家族之間細膩而內斂的情感。

金柏莉家族在此居住長達半個世紀，直到1950年代。家族後代Mary Kimberly Shirk成為這座城堡最重要的守護者。她終生未婚，長年居住於此，並深信歷史建築不應只屬於私人，而應成為社區共同的文化資產。1960年代，當山丘下的Prospect Park面臨開發危機時，她承諾只要市民成功募款保住公園，便將這座莊園捐贈給公眾。

最終，在她過世後，宅邸與花園正式交由非營利組織管理，成為今日對外開放的歷史地標。這個來自私人家族的慷慨，讓Kimberly Crest從一座豪宅，轉變為屬於整個雷德蘭的文化記憶。