東谷華人之光 冼美珊獲洛杉磯華埠小姐亞軍

冼美珊以穩健自信的表現、優雅大方的氣質，以及清晰的理想與社會關懷，獲得評審一致肯定。（東谷華協提供）

南加華人 聚集的內陸城市東谷市（Eastvale）人才輩出，更有多位傑出華裔。近日再傳佳音，東谷華美協會推薦的冼美珊（Michelle Sheen），參加第68屆「華埠 小姐」選美比賽，在眾多優秀佳麗中脫穎而出榮獲亞軍，為東谷華人社區再添光彩。

據了解，本屆華埠小姐選美由12位評審依據參賽者的容貌、體態、風度、抱負、機智以及對未來理想與社會認知等多項條件進行綜合評比。冼美珊以穩健自信的表現、優雅大方的氣質，以及清晰的理想與社會關懷，獲得評審一致肯定，最終勇奪第二名佳績。

東谷華美協會創辦人黃樹梧介紹，冼美珊長期投入東谷華人協會事務，擔任圖書館館長，奉獻大量時間與心力，積極參與社區服務與公共活動。此前，她代表協會參加河濱縣選美活動，榮獲第一名，充分展現東谷華人新世代女性的風采與實力。

更難能可貴的是，冼美珊在投入社區服務之餘，仍持續精進學術，目前正攻讀瘧疾病源博士學位，展現學術、公益與個人發展並進的典範精神。

黃樹梧表示，冼美珊的優異表現不僅是個人成就，更是整個東谷華人社區的榮耀，堪稱「東谷華人之光」。華美協會對她的付出與成就深感驕傲，並期待她未來在學術與社會服務領域持續發光發熱。