洛杉磯街燈 改採太陽能

洛杉磯訊
洛杉磯市政府近期更新市內的路燈，將其替換為太陽能燈。（取自洛市街燈局官網）
洛杉磯市政府近期更新市內的路燈，將其替換為太陽能燈。（取自洛市街燈局官網）

洛杉磯市政府近日啟動林肯岡（Lincoln Heights）與賽普瑞斯公園（Cypress Park）街區的街燈升級計畫，將原有91盞LED路燈改裝為太陽能照明系統。市府表示，更換的太陽能設備，無需擔憂停電的問題，還能緩解日趨嚴重的銅線盜竊。

洛市街燈局（Bureau of Street Lighting）官員桑加朗（Miguel Sangalang）指出，太陽能照明系統具備能源自給特性，能在停電等突發狀況下持續運作，有助提升社區基礎設施韌性。

除應對電力中斷風險，此次改裝也針對洛市長期困擾的銅線竊盜問題提出解方。過去地下電纜屢遭竊取，市府每年需投入大量預算修復，形成惡性循環。

柯提斯進一步說明，太陽能街燈採用無須地下配線的設計，能完全排除銅線竊盜風險。其系統白天透過太陽能板儲能，夜間當光照消失時，會自動開啟全亮度照明模式，並能持續照明整夜，技術壽命預估至少可達十年免維修。負責協調計畫的洛市公園局（Department of Recreation and Parks）Jimmy Kim表示，此次工程不僅提升街道照明，更是強化社區凝聚力與公共安全的契機。

市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）亦指出，過去市府為防止電纜遭竊，不斷更新銅線與加裝水泥護欄等設施，支出驚人但成效有限。「我們長年陷入高成本的維修循環，如今改用太陽能照明，終於有機會真正解決這個問題。」

整體計畫預算約為50萬美元，屬市府推動的試辦性質專案。市府期盼此案能成為示範案例，未來擴大應用至更多社區。

洛杉磯

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（HMART）

下一則

河濱縣今年首見 1童確診麻疹

