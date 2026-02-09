了解美國歷史 華人參加林肯紀念活動

我的頻道

雷德蘭訊
華人陳惠萍（右一）參與雷德蘭林肯紀念館活動。（陳慧萍提供）
南加內陸雷德蘭市（Redlands）林肯紀念館（Lincoln Memorial Shrine）7日舉行年度開放日，部分華人參加活動。與會華人陳惠萍表示，希望華人移民多了解美國歷史。

活動在市區林肯紀念館及斯麥利公園（Smiley Park）舉行，吸引百餘各族裔家庭參與。活動內容包括全新展覽、音樂表演、南北戰爭歷史演出，以及適合家庭參與各項活動。賓州第一輕炮兵團（1st Pennsylvania Light Artillery）帶來加農炮表演，重頭戲是扮演林肯總統的演員Robert Broski現場演繹美國歷史最偉大演說之一「蓋茲堡演說」（Gettysburg Address），即林肯訴諸獨立宣言所支持的「人皆生而平等」原則，並重新定義這場內戰：不只是為聯邦存續而奮鬥，亦是「自由之新生」，將平等帶給全體公民。

活動現場，民眾還可透過多個團體，了解當年軍士的真實經歷。醫師馬拉基（Dr. Malarkey）講解南北戰爭時期的醫療程序，內陸帝國樂高用戶團體也展示他們製作的樂高南北戰爭戰役場景。

活動當天早些時候，還舉行年度「林肯朝聖行」（Lincoln Pilgrimage），在林肯紀念館階梯前舉行儀式。這項自1940年延續至今的雷德蘭市傳統活動，由美國童子軍Gray Arrow區主辦。

華人陳惠萍及部分華人參加活動，陳惠萍曾是阿罕布拉市年度四海迎春活動承辦人。她表示，林肯總統是美國歷史上最偉大總統之一。他當選總統不久，美國即爆發南北戰爭。林肯總統堅定主張維護聯邦統一，反對國家分裂。他積極推動廢奴運動。成功帶領北方取得勝利，確保美國得以延續為一個完整國家。希望華人在努力打拼時，多了解美國歷史。

