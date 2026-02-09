「時空樂韻」馬年迎春音樂會 陳光輝率深圳合唱團演出

「時空樂韻」馬年迎春音樂會6日在洛杉磯舉辦。圖為中國指揮家陳光輝在演出中。（記者張宏／攝影）

「時空樂韻」馬年迎春音樂會6日在洛杉磯 舉辦，中國指揮家陳光輝率領深圳福田星輝合唱團演唱多首經典歌曲，為當地華人 社區與音樂愛好者帶來中美文化交流音樂盛會。

美國橙縣 華人聯合會會長王芯瑀表示，活動由橙縣華人聯合會邀請，並獲深圳市文體旅遊局相關部門支持。星輝合唱團一行28人赴美演出，攜手美國北京聯合會、美國深圳聯合會、美中和平友好促進會，及洛杉磯華藝合唱團、飛揚合唱團共同參與。希望藉此活動作為中美文化橋樑，讓本地民眾能有機會欣賞高水準演出。

指揮陳光輝表示，這是合唱團首次來洛杉磯演出，合唱團成立八年時間，成員們每年多次去往各地演出和文化交流。這次參加演出的合唱團成員平均年齡30歲，給南加民眾帶來一場具有中國現代文化特色的音樂會。

加州愛樂藝術團和洛杉磯華藝合唱團揭開序幕，演出曲目包括「梨花頌」、「斯卡布羅集市」和「錦瑟」、「大魚」。隨後星輝合唱團登場，團員們身穿新中式服裝，演唱多元曲目，涵蓋中國民歌、粵語作品、當代合唱新作及外文經典，展現豐富音樂風格。