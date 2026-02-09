我的頻道

「時空樂韻」馬年迎春音樂會 陳光輝率深圳合唱團演出

記者張宏／洛杉磯報導
「時空樂韻」馬年迎春音樂會6日在洛杉磯舉辦。圖為中國指揮家陳光輝在演出中。（記者張宏／攝影）
「時空樂韻」馬年迎春音樂會6日在洛杉磯舉辦，中國指揮家陳光輝率領深圳福田星輝合唱團演唱多首經典歌曲，為當地華人社區與音樂愛好者帶來中美文化交流音樂盛會。

美國橙縣華人聯合會會長王芯瑀表示，活動由橙縣華人聯合會邀請，並獲深圳市文體旅遊局相關部門支持。星輝合唱團一行28人赴美演出，攜手美國北京聯合會、美國深圳聯合會、美中和平友好促進會，及洛杉磯華藝合唱團、飛揚合唱團共同參與。希望藉此活動作為中美文化橋樑，讓本地民眾能有機會欣賞高水準演出。

指揮陳光輝表示，這是合唱團首次來洛杉磯演出，合唱團成立八年時間，成員們每年多次去往各地演出和文化交流。這次參加演出的合唱團成員平均年齡30歲，給南加民眾帶來一場具有中國現代文化特色的音樂會。

加州愛樂藝術團和洛杉磯華藝合唱團揭開序幕，演出曲目包括「梨花頌」、「斯卡布羅集市」和「錦瑟」、「大魚」。隨後星輝合唱團登場，團員們身穿新中式服裝，演唱多元曲目，涵蓋中國民歌、粵語作品、當代合唱新作及外文經典，展現豐富音樂風格。

現場也有獨唱，王芯瑀演唱「玫瑰三願」，男高音李振濤、石磊、李凌利合唱「我的太陽」，將現場氣氛推向高潮。最後，星輝合唱團與多個合唱團聯合演唱「茉莉花」為音樂會畫下句點。當晚約800觀眾到場，座無虛席，大家沉浸在美妙歌聲中。

聖蓋博市議員丁言愉（中）為主辦方美國橙縣華人聯合會會長王芯瑀（左二）和美中和平友...
聖蓋博市議員丁言愉（中）為主辦方美國橙縣華人聯合會會長王芯瑀（左二）和美中和平友好促進會會長鹿強（右二）等頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
中領館文化參贊王太鈺參與「時空樂韻」馬年迎春音樂會並致詞。（記者張宏／攝影）
中領館文化參贊王太鈺參與「時空樂韻」馬年迎春音樂會並致詞。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞市長王愛琳（中）為主辦方代表頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞市長王愛琳（中）為主辦方代表頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
深圳福田星輝合唱團現場演唱多首經典歌曲。（記者張宏／攝影）
深圳福田星輝合唱團現場演唱多首經典歌曲。（記者張宏／攝影）
「時空樂韻」馬年迎春音樂會6日在洛杉磯舉辦。圖為華藝合唱團在表演。（記者張宏／攝...
「時空樂韻」馬年迎春音樂會6日在洛杉磯舉辦。圖為華藝合唱團在表演。（記者張宏／攝影）

