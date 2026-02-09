自種地瓜葉如何過冬？園藝達人支招解惑

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人居民庭院的地瓜葉。（取自東谷華協群組）
地瓜葉被醫界、營養學界視為「平價版」超級健康食物，愈來愈受到民眾青睞。南加不少華人在自家庭院就栽種地瓜葉。不過，有些居民對在南加地瓜葉如何度過寒冷天氣，還不甚了解。園藝達人「花哥」許希聖給出實用建議。營養師則說，地瓜葉中有豐富的鉀，要小心攝入鉀過高。

最近，東谷華協群組的居民Melinda請教，「去年的地瓜葉都老了，現在是要把它們挖掉，然後等春天重新種；還是盡量放著，下一年繼續長新的？」華協創辦人黃樹梧說：「春天到了，所有枯葉自然會回來，不要動它們。」意思是，春天轉暖，枯葉會變綠。Melinda理解後說：「只要將周邊雜草除掉，然後繼續澆水，春天到了它就繼續會長出來。」

黃樹梧說，他家得庭院也有種地瓜葉，時常用它作為食材炒菜。20多年前他就開始食用地瓜葉，感覺很不錯。地瓜葉作為食材對身體健康有益，很有營養價值；每次身體檢查，醫師說他身體狀況顯得更年輕一些，他認為這其中有地瓜葉的功勞。因此他也會經常在不同社區活動中推廣地瓜葉。「地瓜葉不用施肥，澆澆水就可正常生長，很適合南加居民庭院種植」。

園藝達人許希聖表示，作為健康食材的地瓜葉，有專門提供食用地瓜葉的秧苗，其種出來的地瓜葉口感更好；而為種植地瓜產生的地瓜葉，口感則稍遜。他家也有地瓜葉，種植方法可採取剪掉枝條然後插入有水瓶中，其會自然生長，待長大後再種植到土中。以往由於南加氣候正常，冬季地瓜葉在下雨較多的情況下，也能保持綠色，不會枯萎。若少雨，只要保持一、兩周乃至一個月澆水一次，也能維持不會死掉。部分華資超市現在也有售地瓜葉，價格較便宜，因此即使枯萎，想吃還是可買到。

據聯合報元氣網報導，台灣醫師傅裕翔稱地瓜葉營養非常豐富，主要有四大好處：1、保護眼睛；2、穩定血壓和血糖；3、改善消化功能；4、幫助凝血。

據台灣財政法人癌症關懷基金會網站資訊，過營養師劉純君提醒，地瓜葉中有豐富的鉀，對平常吃太鹹、擔心血壓高的人來說，有助排鈉可降低高血壓風險；但也因為含有的鉀濃度較高，對罹患腎臟疾病的患者來說，如果有排出鉀離子功能降低的情形。若攝入鉀過高，可能有心律不整、頭暈等症狀。

