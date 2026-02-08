我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

大華超市重大車禍 3死者都是移民打工族

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為撞入超市的肇事車輛。（美聯社）
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為撞入超市的肇事車輛。（美聯社）

洛杉磯市西木區（Westwood）５日發生在99大華超市的三死、七傷重大車禍，最後一名罹難者身分7日公布，是52歲的Leonel Mateo。意外發生後，不少民眾前往獻花、點燭悼念。

根據NBC電視台報導，52歲的Leonel Mateo是本案的遇難者之一，他是來自墨西哥移民，育有兩名子女；其表親Rocio Alvarado向媒體表示，事發突然，家屬悲痛不已，並形容Mateo為「好人」。Leonel Mateo是大華超市員工。

根據本報此前報導，另一名不幸遇難、42歲的Deris Renoj，也是99大華超市的員工。Deris Renoj為瓜地馬拉（Guatemala）的移民，其堂兄Leonard Lopez在6日晚間帶蠟燭前往事故現場悼念，接受NBC電視台採訪時表示，對三人罹難深感同情與不捨，並希望藉由祈禱撫慰心情。

洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為現場的民眾...
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為現場的民眾非常悲痛。（新華社）

洛杉磯縣法醫辦公室的訊息顯示，28歲的Zih Dao是本案另一位罹難者。洛杉磯警局指出，當時他正在店內的烘焙區購物，遭車輛撞擊，當場身亡。有社群信息顯示，他是前來美國開展業務的台灣籍人士；不過，該消息暫未獲得官方確認。駐洛杉磯經文處6日時向本報指出，本案中的一名死者與三名傷者來自台灣，並已即時掌握訊息，聯絡相關親人家屬，給予關懷及協助。依目前資訊，傷者狀況尚屬穩定。

據NBC電視台報導，事發後，這家位於西木區的99大華超市一直處於封閉狀態，陸續有社區居民及學生前往追思。就讀洛杉磯加大（UCLA）的學生Giacomo Diora Carter表示，聽聞消息後前來現場致意，並表示悲傷是一種「無法表達的愛」。部分前往悼念的民眾表示，將依靠信仰與社區力量共同面對哀痛。

警方表示，肇事者為92歲女性，截至7日尚未公布其姓名，相關單位正針對該駕駛的健康狀況與駕駛紀錄展開調查，確切原因仍待進一步釐清。依現有資訊，肇事者當時疑似做出一次不安全的左轉，先擦撞自行車騎手後繼續前行，隨後突然加速偏向人行道，撞破超市玻璃門面，整輛車衝入店內烘焙區。事發時店內有多名顧客與員工。

洛杉磯加大 移民 墨西哥

上一則

專業醫師梁安安：腰痠背痛年輕化 盡量多睡硬床

下一則

華女俱樂部惹怒網紅 遭網路嗆「去死」留大量一星負評

延伸閱讀

大華3死7傷車禍 2罹難者是移民打工族

大華3死7傷車禍 2罹難者是移民打工族
移民新規 身背驅逐令 要上訴更難

移民新規 身背驅逐令 要上訴更難
移民執法 民眾受傷或財損 向聯邦提告索賠困難

移民執法 民眾受傷或財損 向聯邦提告索賠困難
跨信仰早餐會 曼達尼誓庇護移民

跨信仰早餐會 曼達尼誓庇護移民
92歲婦撞大華超市釀3死7傷 疑不當左轉後突加速衝入店內

92歲婦撞大華超市釀3死7傷 疑不當左轉後突加速衝入店內
9旬長者撞大華超市 1死3傷來自台灣 經文處提供協助

9旬長者撞大華超市 1死3傷來自台灣 經文處提供協助

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能