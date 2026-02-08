移民團體呼籲 設高齡者基本收入

我的頻道

洛杉磯訊
洛縣多個移民團體促縣府明年度預算納入三大訴求，包括租屋保障、語言無障礙服務與高齡移民基本收入補助。圖為縣政府大樓。（取自洛縣政府官網）
洛縣多個移民團體促縣府明年度預算納入三大訴求，包括租屋保障、語言無障礙服務與高齡移民基本收入補助。圖為縣政府大樓。（取自洛縣政府官網）

面對聯邦移民突襲行動持續與房租高漲壓力，洛杉磯縣多個移民權益團體3日集體向縣府遞交三大訴求，呼籲加強租屋保障、推動語言無障礙措施，並為無社會安全資格的高齡移民提供基本收入，盼將其納入下年度預算規畫，協助移民家庭渡過生計困境。

此次由中美洲資源中心（Central American Resource Center，簡稱CARECEN）主導的聯盟「移民就是洛城」（Immigrants Are LA，簡稱IRLA）強調，聯邦執法日趨頻繁，加上租金不斷飆升，令許多移民家庭雪上加霜，已迫切需要制度改革與政府支持。

IRLA聯盟列舉的三項訴求包括：一、在面臨移民掃蕩危機期間凍結房租，保障租屋族居住穩定；二、確保語言無障礙，提升包括法語、海地克里奧爾語（Kreyòl ayisyen）等非主流語言族群的服務可近性；三、設立高齡移民基本收入補助，填補未能符合社會安全制度的移民長者生活缺口。

洛縣縣政委員會會議中，縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）與主席蘇麗絲（Hilda Solis）共同提出動議，建議將租戶積欠租金進入驅逐程序的門檻，從現行一個月提升至兩個月市場租金。該動議最終以4比1通過。

會中，縣政委員霍瓦特（Lindsey Horvath）進一步表示，將提出提高至三個月租金門檻的提案。她強調，當日聽取多位移民的親身經歷後，深受感動，認為縣府應採取更積極作為協助弱勢居民。

