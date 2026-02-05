南加大專校友會 訪洛縣警局交流

我的頻道

記者張庭瑜/洛杉磯報導
JCUAA成員聆聽警局簡報，了解巡邏志工、社區守望與警民合作等社區服務內容。（記者張庭瑜/攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會(JCUAA)新任會長廖瓔蓮3日率領多位理事，前往洛杉磯縣核桃鑽石吧警局參訪，實地了解警局社區服務內容，並與多位警務主管交流，討論在華人社區推動安全講座及志工參與計畫。

JCUAA會長廖瓔蓮表示，近期社區治安挑戰增加，JCUAA有責任與警界建立合作平台，透過實際行動支持社區安全。核桃暨鑽石吧警局分局長陶西(Captain Steven Tousey)指出，該局服務範圍涵蓋核桃市、鑽石吧市及羅蘭岡非建制區域，亞裔人口比例高。自2021年成立「社區治安人人有責基金會」(TAGF)後，華語社區參與明顯提升，期盼更多民眾加入義工行列，共同守護家園。

陶西特別提醒華人居民提高警覺，尤其在銀行提款時須注意周遭環境，勿低頭滑手機。近年曾發生多起民眾遭尾隨返家後搶劫的案件，呼籲社區民眾一旦察覺可疑，立即撥打911或直接前往警局通報。他強調，分局配有華語警員與即時翻譯服務，語言不會成為報案障礙。廖瓔蓮指出，校友會已與警局達成共識，預計5月16日將於羅蘭岡STC活動中心舉辦大型社區安全講座，邀請警局專員現場講解防詐騙、防搶劫、居家安全等實用內容，並推廣巡邏志工(VOP)與鄰里守望(Neighborhood Watch)等警民合作計畫。

陶西表示華人社區需提高警覺，並鼓勵更多民眾參與志工行列。（記者張庭瑜/攝影）
廖瓔蓮於活動現場簡介參訪目的，期盼透過強化社區連結，提升華人居民安全意識與參與度...
2026年JCUAA會長廖瓔蓮（右）與理事長高東茂（左）代表校友會致贈感謝禮袋予...
JCUAA成員參觀警局設施，實地了解分局各項辦公與運作環境。（記者張庭瑜/攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會（JCUAA）於2月3日組團參訪洛縣核桃暨鑽石吧警局...
