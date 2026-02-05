南加大專校友會 訪洛縣警局交流

JCUAA成員聆聽警局簡報，了解巡邏志工、社區守望與警民合作等社區服務內容。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會(JCUAA)新任會長廖瓔蓮3日率領多位理事，前往洛杉磯縣核桃 暨鑽石吧 警局參訪，實地了解警局社區服務內容，並與多位警務主管交流，討論在華人 社區推動安全講座及志工參與計畫。

JCUAA會長廖瓔蓮表示，近期社區治安挑戰增加，JCUAA有責任與警界建立合作平台，透過實際行動支持社區安全。核桃暨鑽石吧警局分局長陶西(Captain Steven Tousey)指出，該局服務範圍涵蓋核桃市、鑽石吧市及羅蘭岡非建制區域，亞裔人口比例高。自2021年成立「社區治安人人有責基金會」(TAGF)後，華語社區參與明顯提升，期盼更多民眾加入義工行列，共同守護家園。