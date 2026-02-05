高齡教師被誤列死亡 退休金更正重發

我的頻道

洛杉磯訊
94歲退休教師被加州教師退休基金誤列死亡，退休金遭停發，經家屬多次奔走後終獲更正並恢復付款。(Pexels/Sami TÜRK)
一名94歲高齡、已退休的洛杉磯聯合學區（LAUSD）教師，日前因加州教師退休基金（CalSTRS）誤將其列為「死亡」，導致退休金中斷。經家人多次奔走，終於重新領回應得款項。

這位退休教師名叫葛蘿莉亞（Gloria Wilson），其家屬日前向ABC 7電視台求助，表示CalSTRS認定威爾森已過世，退休金停止發放；儘管她安然無恙，仍需費力證明自己「尚在人間」。她的女兒梅娃（Melva Williams）表示，已依照CalSTRS要求，兩度寄出附有母親及主治醫師簽名的證明信，但對方卻因簽名旁未正確列印姓名而退件，程序反覆拖延。

更令人錯愕的是，威廉斯稱CalSTRS人員曾告知，此類錯誤並非個案，凡是搬離加州、住址無加州區碼（California prefix）的退休人員，皆可能受影響。她說：「他們新系統在去年10月上線後，一些搬離加州的退休者，就被誤判為死亡或失去資格，這是電腦系統漏洞。」

不過，加州教師退休基金發言人勞倫斯（Thomas Lawrence）強調，事件與系統錯誤無關，表示「定期驗證退休金發放狀況，以防詐騙，並未發現不當停止付款情形。如遇延遲，會盡速補發。」CalSTRS發電郵給ABC 7表示，威爾森一案已妥善解決，付款將在本周恢復。葛蘿莉亞家屬表示，分享此經歷是希望提醒其他退休人員，特別是已搬離加州者，定期查帳確認退休金發放無誤。

