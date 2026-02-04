大灣區企業家講座 林達堅：隨身帶公民證件防ICE臨檢

蒙市前市長、粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅表示，現在ICE到處在街上抓人，還有抓錯的可能，他會隨身攜帶公民紙複印件，預防ICE臨檢。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會1日在蒙特利公園市蘭利老人中心舉辦2026法律、稅務、房地產 和金融移民 講座，蒙市前市長、粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅表示，現在ICE 在街上到處抓人，有時還抓錯，他會隨身攜帶公民紙複印件，預防ICE臨檢。

美國粵港澳大灣區企業家總商會1日在蒙特利公園市蘭利老人中心舉辦2026法律、稅務、房地產和金融移民講座，現場百餘人座無虛席。（記者張宏／攝影）

會長林達堅表示，今年大家最關注的議題，依然是移民相關。ICE現在到處抓人，人人自危，他建議隨身攜帶身分證明複印件，且盡量不要和ICE衝突。他會把公民紙拷貝存在手機，方便隨時應對檢查。

美國粵港澳大灣區企業家總商會1日在蒙特利公園市蘭利老人中心舉辦2026法律、稅務、房地產和金融移民講座。圖為講座吸引大量民眾參與。（記者張宏／攝影）

至於地產走勢，林達堅表示，今年美國房地產面臨降息衝擊，加州房地產仍處供不應求的狀態，因此今年房地產價格還會漲1%到3%，任何時間買房都是好時候。他建議想購置房產的人，在降息前可有所行動，然後等利息降下來再重貸。

蒙市市長楊安立表示，講座內容涵蓋法律、稅務、地產、金融和移民，大家都藉此了解今年最新的相關法律和政策變化。

律師艾飛力表示，現在ICE不僅抓無證移民，其他合法身分的民眾，也可能有被抓的風險。他結合實際案例，教導民眾如何運用合法權利保護自身與家人安全，避免不必要法律風險。同時鼓勵不要因此喪失移民信心，還是可借助各種聯邦法律來保護自己。

聯邦眾議員趙美心（中）為孫景偉（左一）、艾飛力（左二）、林達堅（右二）和楊安立頒發賀狀。 （主辦方提供）

稅法專家孫景偉表示，很多新移民有誤區，以為是外國人身分，就不需要繳稅，但實際上除學生簽證可有豁免，任何外國人只要在美國一年居住超過一半，不管是旅遊簽證或政治庇護等其他身分，都會自動成為稅務居民。

關於換匯，他說，人民幣換成美元沒有問題，在美國換匯不違法但不能盈利，主要用於個人使用 ，如常換匯且盈利，就可能涉洗錢和相關執照證明問題，建議大家換匯時要保留相關文件。報稅實際是對自己權益的保護，把資料提前備案，提前做好相關文件準備。大又美法案頒布後有相應稅務調整，尤其是綠能與電動車稅收抵免的一些優惠到期被取消，民眾都應注意。