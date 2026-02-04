大灣區企業家講座 林達堅：隨身帶公民證件防ICE臨檢

我的頻道

記者張宏／蒙特利公園市報導
蒙市前市長、粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅表示，現在ICE到處在街上抓人，還有抓錯的可能，他會隨身攜帶公民紙複印件，預防ICE臨檢。（記者張宏／攝影）
蒙市前市長、粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅表示，現在ICE到處在街上抓人，還有抓錯的可能，他會隨身攜帶公民紙複印件，預防ICE臨檢。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會1日在蒙特利公園市蘭利老人中心舉辦2026法律、稅務、房地產和金融移民講座，蒙市前市長、粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅表示，現在ICE在街上到處抓人，有時還抓錯，他會隨身攜帶公民紙複印件，預防ICE臨檢。

美國粵港澳大灣區企業家總商會1日在蒙特利公園市蘭利老人中心舉辦2026法律、稅務...
美國粵港澳大灣區企業家總商會1日在蒙特利公園市蘭利老人中心舉辦2026法律、稅務、房地產和金融移民講座，現場百餘人座無虛席。（記者張宏／攝影）

會長林達堅表示，今年大家最關注的議題，依然是移民相關。ICE現在到處抓人，人人自危，他建議隨身攜帶身分證明複印件，且盡量不要和ICE衝突。他會把公民紙拷貝存在手機，方便隨時應對檢查。

美國粵港澳大灣區企業家總商會1日在蒙特利公園市蘭利老人中心舉辦2026法律、稅務...
美國粵港澳大灣區企業家總商會1日在蒙特利公園市蘭利老人中心舉辦2026法律、稅務、房地產和金融移民講座。圖為講座吸引大量民眾參與。（記者張宏／攝影）

至於地產走勢，林達堅表示，今年美國房地產面臨降息衝擊，加州房地產仍處供不應求的狀態，因此今年房地產價格還會漲1%到3%，任何時間買房都是好時候。他建議想購置房產的人，在降息前可有所行動，然後等利息降下來再重貸。

蒙市市長楊安立表示，講座內容涵蓋法律、稅務、地產、金融和移民，大家都藉此了解今年最新的相關法律和政策變化。

律師艾飛力表示，現在ICE不僅抓無證移民，其他合法身分的民眾，也可能有被抓的風險。他結合實際案例，教導民眾如何運用合法權利保護自身與家人安全，避免不必要法律風險。同時鼓勵不要因此喪失移民信心，還是可借助各種聯邦法律來保護自己。

聯邦眾議員趙美心（中）為孫景偉（左一）、艾飛力（左二）、林達堅（右二）和楊安立頒...
聯邦眾議員趙美心（中）為孫景偉（左一）、艾飛力（左二）、林達堅（右二）和楊安立頒發賀狀。 （主辦方提供）

稅法專家孫景偉表示，很多新移民有誤區，以為是外國人身分，就不需要繳稅，但實際上除學生簽證可有豁免，任何外國人只要在美國一年居住超過一半，不管是旅遊簽證或政治庇護等其他身分，都會自動成為稅務居民。

關於換匯，他說，人民幣換成美元沒有問題，在美國換匯不違法但不能盈利，主要用於個人使用 ，如常換匯且盈利，就可能涉洗錢和相關執照證明問題，建議大家換匯時要保留相關文件。報稅實際是對自己權益的保護，把資料提前備案，提前做好相關文件準備。大又美法案頒布後有相應稅務調整，尤其是綠能與電動車稅收抵免的一些優惠到期被取消，民眾都應注意。

聯邦眾議員趙美心和加州眾議員方樹強都到場為主辦方頒發賀狀並肯定商會多年對社區的貢獻。

加州眾議員方樹強（右三）和伍國慶（右一）為講座的講員頒發賀狀。（主辦方提供）
加州眾議員方樹強（右三）和伍國慶（右一）為講座的講員頒發賀狀。（主辦方提供）

移民 ICE 房地產

