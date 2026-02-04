疑被下毒 男子槍殺鄰居獲刑

長堤市65歲男子槍殺鄰居被判處15年至終身監禁。被告稱鄰居曾闖入他的公寓，並在他的食物中下毒。（取自谷歌地圖）

南加州長堤 市（Long Beach）一65歲男子槍殺鄰居，被判處15年至終身監禁。被告稱受害者曾闖入他的公寓，並在其食物中下毒。

聖蓋博論壇報報導，法庭記錄顯示，被告希金博瑟姆（John Tolliver Higginbotham）日前對二級謀殺罪表示不抗辯，他被控殺害72歲弗羅姆（Maxwell Fromm）。兩人同住在市區東第一街700號街區（700 block of E. first St. )的一棟公寓樓。

這起凶殺案發生在2024年7月10日，警方在公寓髮現弗羅姆的屍體。

根據法庭文件，長堤警探在希金博瑟姆的公寓裡對他進行問詢時，他告訴警方：「我舉起手了！它就在那。」他顯然指的是放在家具上的一把槍。這把黑色9毫米手槍後被確定為「幽靈槍」，即沒有序列號的槍枝。

警探指出，希金博瑟姆認為，弗羅姆一直在他的食物中下毒，並對他的藍色本田 轎車搞破壞。

根據記錄，在希金博瑟姆的公寓中，警方還找到一個透明玻璃管，管內壁附著一層灰白色的燒焦物質，以及一個透明塑料袋，裡面裝着疑似冰毒的物質。希金博瑟姆被捕以來一直被拘押。