我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

奇諾市首屆農曆新年慶典 人潮踴躍

記者啟鉻／奇諾市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奇諾市（Chino）1月31日至2月1日，在市政廳舉辦首屆奇諾市農曆新年慶典。圖為現場醒目的「12生肖圖」。（記者啟鉻／攝影）
奇諾市（Chino）1月31日至2月1日，在市政廳舉辦首屆奇諾市農曆新年慶典。圖為現場醒目的「12生肖圖」。（記者啟鉻／攝影）

奇諾市（Chino）1月31日至2月1日，在市政廳舉辦首屆奇諾市農曆新年慶典。為期兩天的活動融合傳統文化、現代娛樂、美食市集與親子互動，吸引來自不同族裔的民眾踴躍參與。有華人表示，現場印象最深的，就是代表華人傳統文化的「12生肖圖」。

活動期間，主舞台高掛大紅燈籠，增添濃厚年味。現場安排多元且精采的表演節目，包括舞獅、舞龍、高難度雜技表演，以及融合傳統與現代元素的音樂與舞蹈。此外，華人民俗表演、K-Pop與跨界融合演出輪番登場，為活動注入青春活力。

美食同樣是本次慶典的一大亮點。活動規畫特色街頭美食區，提供多樣化的農曆新年應景料理與創意美食，從經典亞洲小吃到精緻甜點應有盡有，讓民眾在品嘗美味同時，能沉浸在濃濃的節慶氛圍中。

手作與文創市集集結多位在地藝術家，展售手工藝品、書法作品、珠寶飾品及新年主題紀念品。民眾在支持在地創作者的同時，也能選購別具特色的作品，作為新年祝福或珍貴的節慶回憶。

為讓不同年齡層的民眾都能樂在其中，主辦單位特別設置親子歡樂區與互動式文化體驗空間。孩子們可透過遊戲、創意工作坊及充氣設施，輕鬆認識農曆新年的文化意涵。奇諾市居民Christ Huang表示，能在社區就近感受農曆新年，對華人移民家庭既親切又有意義。

活動另一項吸睛焦點，是名車展示區。多款豪華與經典車型一字排開，吸引不少汽車愛好者駐足拍照欣賞。

奇諾市官員也表示，隨著社區多元文化日益蓬勃，舉辦農曆新年慶典，不僅是對亞裔社群文化的肯定，也有助促進族群交流，進一步凝聚社區向心力。

華人 親子 亞裔

上一則

日本山梨縣訪問團 拜會聖市

下一則

疑被下毒 男子槍殺鄰居獲刑

延伸閱讀

皇后區州議會補選今投票 提前投票冷清引關注

皇后區州議會補選今投票 提前投票冷清引關注
灣區柏斯菲卡新規：短租房1年限制60晚

灣區柏斯菲卡新規：短租房1年限制60晚
🎙️流感病例創新高 不同階段怎麼預防、治療？收好全套應對攻略

🎙️流感病例創新高 不同階段怎麼預防、治療？收好全套應對攻略
市府宣傳奏效 免費托育兩周內報名逾5萬份

市府宣傳奏效 免費托育兩周內報名逾5萬份
華埠區領袖提9大優先事務 聚焦住房議題政策

華埠區領袖提9大優先事務 聚焦住房議題政策
迎農曆年 布碌崙華聯會為5頭醒獅點睛

迎農曆年 布碌崙華聯會為5頭醒獅點睛

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗