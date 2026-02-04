奇諾市首屆農曆新年慶典 人潮踴躍

奇諾市（Chino）1月31日至2月1日，在市政廳舉辦首屆奇諾市農曆新年慶典。圖為現場醒目的「12生肖圖」。（記者啟鉻／攝影）

奇諾市（Chino）1月31日至2月1日，在市政廳舉辦首屆奇諾市農曆新年慶典。為期兩天的活動融合傳統文化、現代娛樂、美食市集與親子 互動，吸引來自不同族裔的民眾踴躍參與。有華人 表示，現場印象最深的，就是代表華人傳統文化的「12生肖圖」。

活動期間，主舞台高掛大紅燈籠，增添濃厚年味。現場安排多元且精采的表演節目，包括舞獅、舞龍、高難度雜技表演，以及融合傳統與現代元素的音樂與舞蹈。此外，華人民俗表演、K-Pop與跨界融合演出輪番登場，為活動注入青春活力。

美食同樣是本次慶典的一大亮點。活動規畫特色街頭美食區，提供多樣化的農曆新年應景料理與創意美食，從經典亞洲小吃到精緻甜點應有盡有，讓民眾在品嘗美味同時，能沉浸在濃濃的節慶氛圍中。

手作與文創市集集結多位在地藝術家，展售手工藝品、書法作品、珠寶飾品及新年主題紀念品。民眾在支持在地創作者的同時，也能選購別具特色的作品，作為新年祝福或珍貴的節慶回憶。

為讓不同年齡層的民眾都能樂在其中，主辦單位特別設置親子歡樂區與互動式文化體驗空間。孩子們可透過遊戲、創意工作坊及充氣設施，輕鬆認識農曆新年的文化意涵。奇諾市居民Christ Huang表示，能在社區就近感受農曆新年，對華人移民家庭既親切又有意義。

活動另一項吸睛焦點，是名車展示區。多款豪華與經典車型一字排開，吸引不少汽車愛好者駐足拍照欣賞。

奇諾市官員也表示，隨著社區多元文化日益蓬勃，舉辦農曆新年慶典，不僅是對亞裔 社群文化的肯定，也有助促進族群交流，進一步凝聚社區向心力。