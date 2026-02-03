80歲華翁遛機器狗 年節展逗樂警察

操控這項高科技產品機器狗的是一位年滿80歲的長者陳燦培。（記者謝雨珊／攝影）

在科技迅速進步的今天，一般人對新科技的接納通常需要時間。如今各大廠商紛紛推出家用機器人，機械狗，在南加州 ，一位八旬華人長者卻對這些機械產品甘之如飴。今年80歲的社區活躍人士陳燦培，在一次於大陸舉辦的展覽中看見新科技產品機械狗，印象深刻，之後花重金購入兩隻機器狗。

本報記者在2月1日的蒙市迎春年節展上，遇到了正在遛「狗」的陳燦培。在熙來攘往的人潮中，一隻靈活的機器狗不時向孩童揮手、翻滾、互動，成為現場最吸睛的焦點之一。而操控這項高科技產品的，並非年輕工程師，而是一位年滿80歲的長者陳燦培。

這隻機器狗，是陳燦培去年在廣州一場美食節中首次接觸到的高科技產品。為了給孫子帶來更多驚喜，他隨後在香港購買了兩隻，每隻約花費1萬元人民幣（約1500美金），其中一隻更額外支出約1000美元空運回洛杉磯 ，空運大約六天就到，合計花費了4000美元。陳燦培說，他願意花這麼多錢購買，完全是因為想給孫子們一份意外的驚喜，「覺得他們會喜歡。」

他指出，除了遙控器上內建的各種技能，這隻機器狗還能透過聲控施展更多表演效果。然而，由於年事已高，視力不如從前，他無法完全掌握所有遙控器上的功能，但仍盡力讓機器狗展現出最大程度的趣味與互動效果。

連警察也對機器狗感到相當好奇。（記者謝雨珊／攝影）

陳燦培表示，當天他帶著機器狗現身蒙市迎春年節展，約停留一個半小時，直到機器狗電池耗盡才結束表演。他笑說，他特意在警察面前操作機器狗，原本以為警察會保持嚴肅，但沒想到連他們也被機器狗的魅力吸引。有警察甚至站在他身邊好奇詢問：「你能讓它倒立或翻轉嗎？」這讓他對這隻狗的吸引力感到相當驚訝。

機器狗跟真的寵物狗互動模樣。（記者謝雨珊／攝影）

即便這是陳燦培最初買給孫子的玩具，不過他的孫子們似乎對這隻機器狗的興趣沒這麼高，因此他透露，正在考慮購入機械熊貓或李小龍造型的機器人，看看孫子們會不會喜歡。