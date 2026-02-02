我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

世報蒙市年節展╱舞獅、機器狗走街 民眾搶拍擠爆

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圍觀舞獅表演的人群。（記者謝雨珊／攝影）
圍觀舞獅表演的人群。（記者謝雨珊／攝影）

迎接農曆新年，「世界日報蒙市迎春年節展」2月1日繼續在蒙市嘉偉大街（Garvey Ave）熱鬧登場。活動現場設有超過200個攤位，集結美食、飲品、遊戲與娛樂體驗，並搭配豐富抽獎好禮，吸引大批民眾湧入。一名參展工作人員直言，「今年的人潮比去年還要多。」

現場垃圾桶的裝載量也側面顯示出人潮的洶湧和消費力。活動當天，一早人潮便不斷湧現，垃圾量也迅速增加。負責現場清潔的工作人員Jannette表示，往年通常在下午4時後人潮才達高峰，但今年許多民眾不畏烈日提早到場，導致垃圾桶很快爆滿。她指出，一天內就裝滿了一個大型垃圾櫃，顯示現場消費與飲食需求極旺，人潮規模明顯超越去年。

當天活動的高潮莫過於極具中華文化特色的舞獅表演。雄獅一出場便引發民眾瘋狂拍照，鑼鼓喧天中將氣氛推向巔峰。特別的是，表演團體在舞台演出結束後，特地沿著街道走入人群巡遊，與民眾近距離互動，不少民眾夾道簇擁隨行，將整條嘉偉大街轉化為流動的慶典現場，氣氛推向最高潮。即便天氣炎熱，也絲毫不減民眾迎春的熱情。

亞利桑納州移居洛杉磯的混血青年Molan，在友人陪同下拿著單眼相機捕捉每一刻。Molan的母親來自台灣，他自小學習舞獅，對這項文化情有獨鍾。他表示，這是他第一次在洛杉磯參加如此盛大的新春活動，對於這種街頭互動式的舞獅演出感到既親切又驚喜，認為這讓過節的儀式感更為濃厚。

從亞利桑納州移居洛杉磯的混血青年Molan，覺得年節展添加舞獅儀式讓節慶氣氛更為...
從亞利桑納州移居洛杉磯的混血青年Molan，覺得年節展添加舞獅儀式讓節慶氣氛更為濃厚。（記者謝雨珊／攝影）

記者走訪街頭時，發現在逛街的人潮中，一隻外型前衛、動作精確的「機器狗」意外成為焦點。這隻機器狗在街道上與孩童打招呼，並做出多種高難度動作，引發尖叫與圍觀。令人意外的是，操控這項高科技產品的是現年80歲的老翁陳燦培。

80歲的老翁陳燦培帶著一隻機器狗跟小孩互動。（記者謝雨珊／攝影）
80歲的老翁陳燦培帶著一隻機器狗跟小孩互動。（記者謝雨珊／攝影）
這隻機器狗在街道上與孩童打招呼，並做出多種高難度動作。（記者謝雨珊／攝影）
這隻機器狗在街道上與孩童打招呼，並做出多種高難度動作。（記者謝雨珊／攝影）

陳燦培表示，他自己非常喜歡小孩，平時就喜歡變魔術逗小孩開心，近期在廣州美食節初次接觸到這款機器狗，便花費1萬元人民幣在香港購入兩隻，其中一隻更額外耗費1000美元運費回洛杉磯。認為這隻機器狗可以讓小孩開心。他也特地摸索操作技術，希望能帶著機器狗到新春節慶活動中「與民同樂」。

陳燦培分享，兩周前他曾帶著機器狗參加喜瑞都（Cerritos）的新春活動，發現孩子們反應熱烈，因此特別再帶來蒙市年節展，希望讓更多小朋友感到開心。「我喜歡和孩子、年輕人互動，這讓我感覺自己更年輕、更有活力。」

此外，由味全（Wei-Chuan）贊助的「許願樹」也成為人氣站點。樹上掛滿了紅色的許願卡，民眾紛紛寫下對新一年的期許與祝福，在繁華的年節集市中，留下最溫馨的文化註腳。

味全（Wei-Chuan）贊助的「許願樹」也成為人氣站點。（記者謝雨珊／攝影）
味全（Wei-Chuan）贊助的「許願樹」也成為人氣站點。（記者謝雨珊／攝影）

兩天活動的最後一項高潮是1日傍晚在現場主舞台舉行的太抽獎。

洛杉磯 亞利桑納州 春節

上一則

世報歡慶50周年見證歷史時刻 蒙市迎春年節展同樂

下一則

OpenTable榜上全美百大 加州8浪漫餐廳迎情人節

延伸閱讀

蒙市迎春年節展華洋一家親 200攤位盡情吃喝玩樂

蒙市迎春年節展華洋一家親 200攤位盡情吃喝玩樂
蒙市迎春年節展／李家莊粉麵廠義賣回饋社區

蒙市迎春年節展／李家莊粉麵廠義賣回饋社區
世報迎春2026年節展╱Toyota展新款、轉盤抽獎人氣旺

世報迎春2026年節展╱Toyota展新款、轉盤抽獎人氣旺
世報迎春2026年節展╱全美銀行拼圖遊戲 5歲童拿冠軍

世報迎春2026年節展╱全美銀行拼圖遊戲 5歲童拿冠軍
2026蒙市迎春年節展今開幕 快來一起玩吧

2026蒙市迎春年節展今開幕 快來一起玩吧
仙樂醒獅團登場 2天舞獅賀新春

仙樂醒獅團登場 2天舞獅賀新春

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標