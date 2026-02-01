我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

巴沙迪那設計展示屋 名宅鮑德溫橡樹莊園揭改造序幕

記者張宏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「巴沙迪那設計展示屋」每年精心改造一處歷史莊園，打造成世界級設計展覽。（記者張宏╱攝影）
「巴沙迪那設計展示屋」每年精心改造一處歷史莊園，打造成世界級設計展覽。（記者張宏╱攝影）

第61屆巴沙迪那設計展示屋（Pasadena Showcase House of Design）日前在亞凱迪亞歷史名宅鮑德溫橡樹莊園（Baldwin Oaks Estate）舉辦「空屋派對」（Empty House Party），以此揭開今年展示屋改造序幕。來賓在設計師進場改造前，感受這座宅邸最原始純粹的建築之美。

現場賓客們呼應原屋主Clara Baldwin Stocker的復古風格，在Tyler Cash Trio爵士樂中享受包括Porto's提供的精緻點心在內的各種美味。巴沙迪那設計展示屋是全美歷史最悠久、也最成功的居家與花園導覽活動之一。此年度盛事由全義工組成的巴沙迪那設計展示藝術協會主辦，每年精心改造一處歷史莊園，打造成世界級設計展覽，並將所得用於支持在地音樂教育與藝術發展。

今年選中的是亞市建於1907年宏偉木瓦風格（Shingle Style）鮑德溫橡樹莊園，是Clara Baldwin Stocker的珍愛居所，她是加州拓荒先驅Elias Lucky Baldwin大女兒。房屋一層迎賓大廳通往優雅而氣勢非凡的弧形橡木樓梯，喚起人們對20世紀初工藝、奢華的想像。一樓各處可見溫潤的橡木樑柱與手工完成的木質護牆，營造出歷久彌新的高雅氛圍。

這裡有寬敞壯麗、適合宴會的客廳、陳設考究的圖書室、溫馨的家庭起居室、莊重的餐廳、娛樂室，及一系列保存完好的空間，包括廚房、食品儲藏室、洗衣房。每一處都讓人得以窺見擁抱奢華、追求極致舒適的女性生活樣貌。二樓空間氛圍更顯私密，五間寬敞臥室中，有些配備私人壁爐與獨立衛浴，完整展現那個年代的優雅居住方式。陽光透過深嵌窗戶灑落室內，映照原始細節、優美比例及讓這座宅邸在百年之後仍保有魔力的精湛工藝。

展示屋將於4月中旬至5月中旬對外開放。什麼樣的房子能成為展示屋？不存在一棟能完全符合所有條件的「完美住宅」，因此協會每年都必須在可供選擇的房產之間權衡優缺點。在必備條件清單中，「兩座樓梯」始終名列前茅，此外還需有足夠寬敞道路供接駁車通行，及能容納商店區、流動廁所、垃圾處理等設施的空間，這些都是影響最終選址的重要實務考量。有時入選的是氣勢恢宏的豪宅，有時則是空間較小、卻別具魅力的住宅。無論坪數大小，每一處入選的房產，都會由頂尖設計師團隊進行從裡到外全面改造，運用最新設計理念與建材，賦予空間全新生命。期待鮑德溫橡樹莊園借助這次改造從百年前進入新時代。

亞凱迪亞歷史名宅鮑德溫橡樹莊園的「空屋派對」，在Tyler Cash Trio爵...
亞凱迪亞歷史名宅鮑德溫橡樹莊園的「空屋派對」，在Tyler Cash Trio爵士樂聲中享受各種美味，包括Porto's提供的精緻點心。（記者張宏╱攝影）
「巴沙迪那設計展示屋」每年精心改造一處歷史莊園，打造成世界級設計展覽。（記者張宏...
「巴沙迪那設計展示屋」每年精心改造一處歷史莊園，打造成世界級設計展覽。（記者張宏╱攝影）
第61屆「巴沙迪那設計展示屋」在亞凱迪亞歷史名宅鮑德溫橡樹莊園舉辦「空屋派對」。...
第61屆「巴沙迪那設計展示屋」在亞凱迪亞歷史名宅鮑德溫橡樹莊園舉辦「空屋派對」。圖為參觀者與前屋主畫像合影。（記者張宏╱攝影）

亞凱迪亞 加州 爵士樂

上一則

世報迎春2026年節展╱全美銀行拼圖遊戲 5歲童拿冠軍

下一則

世報迎春2026年節展╱全美銀行回饋社區 轉輪送好禮

延伸閱讀

巴沙迪那 擬興建212戶可負擔宅

巴沙迪那 擬興建212戶可負擔宅
深圳福田星輝合唱團 巴沙迪那春節獻唱

深圳福田星輝合唱團 巴沙迪那春節獻唱
近地鐵Lake站 巴沙迪那擬增149戶混合用途住宅

近地鐵Lake站 巴沙迪那擬增149戶混合用途住宅
巴沙迪那元旦花車遊行恐遇20年來首雨 但觀眾禁攜傘

巴沙迪那元旦花車遊行恐遇20年來首雨 但觀眾禁攜傘
南巴沙迪那社區被闖 偷走小朋友價值上萬元的聖誕禮物

南巴沙迪那社區被闖 偷走小朋友價值上萬元的聖誕禮物
華男持槍闖臥室掃射「滅門報復」 6旬夫婦亡、幼女命危

華男持槍闖臥室掃射「滅門報復」 6旬夫婦亡、幼女命危

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克