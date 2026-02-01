巴沙迪那設計展示屋 名宅鮑德溫橡樹莊園揭改造序幕

「巴沙迪那設計展示屋」每年精心改造一處歷史莊園，打造成世界級設計展覽。（記者張宏╱攝影）

第61屆巴沙迪那設計展示屋（Pasadena Showcase House of Design）日前在亞凱迪亞 歷史名宅鮑德溫橡樹莊園（Baldwin Oaks Estate）舉辦「空屋派對」（Empty House Party），以此揭開今年展示屋改造序幕。來賓在設計師進場改造前，感受這座宅邸最原始純粹的建築之美。

現場賓客們呼應原屋主Clara Baldwin Stocker的復古風格，在Tyler Cash Trio爵士樂 中享受包括Porto's提供的精緻點心在內的各種美味。巴沙迪那設計展示屋是全美歷史最悠久、也最成功的居家與花園導覽活動之一。此年度盛事由全義工組成的巴沙迪那設計展示藝術協會主辦，每年精心改造一處歷史莊園，打造成世界級設計展覽，並將所得用於支持在地音樂教育與藝術發展。

今年選中的是亞市建於1907年宏偉木瓦風格（Shingle Style）鮑德溫橡樹莊園，是Clara Baldwin Stocker的珍愛居所，她是加州 拓荒先驅Elias Lucky Baldwin大女兒。房屋一層迎賓大廳通往優雅而氣勢非凡的弧形橡木樓梯，喚起人們對20世紀初工藝、奢華的想像。一樓各處可見溫潤的橡木樑柱與手工完成的木質護牆，營造出歷久彌新的高雅氛圍。

這裡有寬敞壯麗、適合宴會的客廳、陳設考究的圖書室、溫馨的家庭起居室、莊重的餐廳、娛樂室，及一系列保存完好的空間，包括廚房、食品儲藏室、洗衣房。每一處都讓人得以窺見擁抱奢華、追求極致舒適的女性生活樣貌。二樓空間氛圍更顯私密，五間寬敞臥室中，有些配備私人壁爐與獨立衛浴，完整展現那個年代的優雅居住方式。陽光透過深嵌窗戶灑落室內，映照原始細節、優美比例及讓這座宅邸在百年之後仍保有魔力的精湛工藝。