移民團體提告 控ICE內陸阿特蘭多拘留中心不人道

聖伯納汀諾訊
ICE在內陸Adelanto拘押中心條件惡劣遭移民維權團體聯邦訴訟。（取自GEO Group官網）
ICE在內陸Adelanto拘押中心條件惡劣遭移民維權團體聯邦訴訟。（取自GEO Group官網）

多個移民維權團體近日向聯邦法院提告，指南加州聖伯納汀諾縣阿特蘭多（Adelanto）的美國移民暨海關執法局（ICE）拘留中心，長期存在不人道拘留環境、醫療照護不足及系統性虐待問題，並已導致至少兩名拘留者死亡。

據美國廣播公司新聞報導，該中心由私人公司GEO集團（GEO Group）依合約營運。訴訟指出，中心內近2000名被拘留移民未能獲得基本的醫療與心理健康照護，食物與飲水不足，居住環境亦缺乏應有的衛生標準。原告律師表示，隨著移民執法力度加強，拘留人數暴增，設施在人力、醫療與安全管理上全面失衡。

訴狀特別提及2起2025年秋季、相隔僅數周發生的死亡事件。39歲「童年抵美暫緩遣返計畫」（DACA）受益人烏里貝（Ismael Ayala-Uribe） 2025年9月在拘留期間死亡。一個月後，56歲的阿維萊斯（Gabriel Garcia-Aviles）在拘留約一周後死亡。案件目前仍在調查中。

家屬表示，並未事先獲知親人病危。「警方清晨敲門，我們才知道他已經過世，」烏里貝的兄弟阿亞拉（Jose Ayala）表示，「我們對他曾被送進醫院完全不知情。」一名曾在該監獄被拘留的民眾也指出，拘留期間曾長時間遭到醫療忽視。「發燒咳嗽沒人在乎」，「我在床上躺了2天，沒有人來看我是否安好，甚至沒有人確認我有沒有吃飯。」

原告律師認為，如此惡劣拘留環境是刻意設計，目的迫使被拘留者放棄法律權利並接受遣返。本案由Public Counsel、人道移民權利聯盟（CHIRLA）、移民辯護法律中心及Willkie Farr & Gallagher LLP律師事務所代表現任被拘留者提出，訴訟要求法院下令改革，包括改善醫療照護、提供充足且安全的食物、確保衛生的居住環境、限制單獨禁閉的使用，並建立獨立監督機制。

