年節展／熔岩玫瑰舞團 獻上奔放拉丁曲

記者邵敏／洛杉磯報導
年節展舞台上，熔岩玫瑰將呈現拉丁舞作品 「Shake It Off」。（受訪者Lulu提供）
年節展舞台上，熔岩玫瑰將呈現拉丁舞作品 「Shake It Off」。（受訪者Lulu提供）

洛杉磯女性專業拉丁舞團「熔岩玫瑰」（Rosava），將於「2026世界日報蒙市迎春年節展」的舞台上閃亮登場。舞團成員年齡跨越20歲至70歲，世代不同、背景各異，卻共享一個簡單而堅定的信念：和好姐妹們一起，跳到100歲。

舞團成員Lulu介紹，Rosava一名源自玫瑰（Rose）與熔岩（Lava）的結合。玫瑰象徵女性溫柔而穩定的生命力，熔岩則代表持續流動、永不冷卻的熱度與能量。這樣的意象，正好映照拉丁舞的本質，在細膩、穩定的身體控制之中，釋放速度、力量與節奏的張力。

在年節展舞台上，熔岩玫瑰將呈現拉丁集體舞作品 「Shake It Off」，編舞由GLOW Dance Studio的Ning老師完成，著重隊形變化與整體視覺節奏。舞者以奔放的律動與細膩控制，抖落舊歲的疲憊與壓力，用身體迎接嶄新的開始。Lulu表示，「這不僅是一支舞，更是一份新年祝福，繼續熱愛，繼續跳舞，繼續向前。」

拉丁舞團熔岩玫瑰，和好姐妹們一起跳到100歲。（受訪者Lulu提供）
拉丁舞團熔岩玫瑰，和好姐妹們一起跳到100歲。（受訪者Lulu提供）

對熔岩玫瑰的成員而言，拉丁舞不僅存在舞台上，更深深融入日常生活。排練室裡，有人結束一天的工作匆匆趕來；有人安頓好家庭，只為替自己留下一段專屬時光。當音樂響起，身體回到舞蹈中，白日的疲憊逐漸散去。她們發現，讓人留下來的理由不只是舞蹈本身，更是被理解、陪伴，狀態不好時，有人陪你跳完一支舞。這裡沒有完美的要求，也不會落下任何一個人，舞蹈成為女性之間真實、溫暖的連結。

在教學上，熔岩玫瑰堅持專業而系統的訓練體系。舞團由北京舞蹈學院高級拉丁舞教師Jackson羅擔任藝術指導，負責技術體系建構、身體結構訓練與整體風格把控，強調在速度與節奏中達成統一性、穩定性與團隊默契。新的一年，熔岩玫瑰拉丁舞團將最真誠祝福，獻給所有在生活中努力前行的人們：「願你如玫瑰，穩穩生長；如熔岩，持續滾燙。在忙碌中聽見節奏，在前行中保持光亮。玫瑰綻放，熔岩炙熱。」

