我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

幼兒被甩出車外 母涉虐童收押

【富樂頓訊】
孩子在一個交通繁忙的路口從車中跌落。（富樂頓警局）
孩子在一個交通繁忙的路口從車中跌落。（富樂頓警局）

根據KTLA5電視台等多家媒體，近日在網路上瘋傳的一則視頻中，在繁忙路口，一輛車轉彎時，車中竟甩出一個小孩。小孩的母親已被警方以虐待兒童罪逮捕。

橙縣富樂頓警局（Fullerton PD）26日發布聲明，稱關注到網路上的這則視頻，視頻中，一輛黑色SUV駛進Malvern Avenue與Euclid Street街口時，一名學步齡的孩子從車中掉下來。警方表示，經調查，該起事件發生在1月20日上午8時至9時之間，被甩出的孩子19個月大。然而當時警方並未接獲任何相關報警電話。

影片中，車子左轉駛進Euclid大街時，車子副駕駛車門突然打開，裡面甩出來一個孩子，之後黑色SUV急剎車，導致其後面的豐田Camry車差點追尾。之後，黑色SUV上下來一名女子，將孩子抱回到車上。

該事件四天後，一目擊者前往警局報案。警方通過調查，得知涉案車輛及孩子母親居住在拉哈布拉市（La Habra）。富樂頓市警局表示，「女嫌為35歲的赫南德（Jacqueline Hernandez），目前以虐待兒童重罪收押在富樂頓城市監獄。」

警方表示，本案中的孩子有「與跌落相符」的傷痕，目前送醫救治，孩子有望完全康復。

民眾若有任何線索，可聯繫富樂頓警局敏感犯罪科探員H. Rios：714-7386782，或發電子郵件至[email protected]。也可匿名舉報，電話為1-855-847-6227。

近日，有目擊者拍攝到一名19個月大的孩子從一輛黑色SUV中掉落。（富樂頓市警局）
近日，有目擊者拍攝到一名19個月大的孩子從一輛黑色SUV中掉落。（富樂頓市警局）
車上的母親下來抱起孩子，回到車裡。（富樂頓警局）
車上的母親下來抱起孩子，回到車裡。（富樂頓警局）

SUV 豐田 橙縣

上一則

每人1500元 餐廳Noma LA訂位60秒搶光光

下一則

涉詐騙長者10萬 華女收款被捕

延伸閱讀

車輛轉彎 19個月大的孩子被甩出 後車正駛來...

車輛轉彎 19個月大的孩子被甩出 後車正駛來...
關稅衝擊 通用汽車將別克SUV生產從中國轉移到美國

關稅衝擊 通用汽車將別克SUV生產從中國轉移到美國
林宸佑等6人涉犯國安法收押看守所 1人尚未到案

林宸佑等6人涉犯國安法收押看守所 1人尚未到案
中天主播林宸佑被押往看守所 被控當中國統戰白手套

中天主播林宸佑被押往看守所 被控當中國統戰白手套
中天電視主播涉買通軍人提供機密給中國 6人收押

中天電視主播涉買通軍人提供機密給中國 6人收押
花蓮馬太鞍溪洪災釀19死 光復鄉長浮報撤離人數遭收押

花蓮馬太鞍溪洪災釀19死 光復鄉長浮報撤離人數遭收押

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園