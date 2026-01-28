幼兒被甩出車外 母涉虐童收押

孩子在一個交通繁忙的路口從車中跌落。（富樂頓警局）

根據KTLA5電視台等多家媒體，近日在網路上瘋傳的一則視頻中，在繁忙路口，一輛車轉彎時，車中竟甩出一個小孩。小孩的母親已被警方以虐待兒童罪逮捕。

橙縣 富樂頓警局（Fullerton PD）26日發布聲明，稱關注到網路上的這則視頻，視頻中，一輛黑色SUV 駛進Malvern Avenue與Euclid Street街口時，一名學步齡的孩子從車中掉下來。警方表示，經調查，該起事件發生在1月20日上午8時至9時之間，被甩出的孩子19個月大。然而當時警方並未接獲任何相關報警電話。

影片中，車子左轉駛進Euclid大街時，車子副駕駛車門突然打開，裡面甩出來一個孩子，之後黑色SUV急剎車，導致其後面的豐田 Camry車差點追尾。之後，黑色SUV上下來一名女子，將孩子抱回到車上。

該事件四天後，一目擊者前往警局報案。警方通過調查，得知涉案車輛及孩子母親居住在拉哈布拉市（La Habra）。富樂頓市警局表示，「女嫌為35歲的赫南德（Jacqueline Hernandez），目前以虐待兒童重罪收押在富樂頓城市監獄。」

警方表示，本案中的孩子有「與跌落相符」的傷痕，目前送醫救治，孩子有望完全康復。