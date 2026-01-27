我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

自泰國盜獵象牙、犀牛角來美 3人落網

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
弗萊斯諾縣日前破獲野生動物走私案，查獲來自泰國盜獵的犀牛角、象牙等物品。（加州漁獵局）
弗萊斯諾縣日前破獲野生動物走私案，查獲來自泰國盜獵的犀牛角、象牙等物品。（加州漁獵局）

加州KRON 4電視台報導，弗萊斯諾縣（Fresno County）日前破獲一起野生動物走私案，相關單位查扣來自泰國非法盜獵的象鼻、犀牛角及其他數百件非法獵殺的動物製品，同時逮捕三名嫌犯。加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife，CDFW）表示，這批動物製品藏在從泰國寄送至弗萊斯諾的偽造包裹中。包裹內還有羚羊製品、海象牙、疑似熊膽及龜殼等。

漁獵局指出：「經確認，這些象鼻來自亞洲象，該物種受到『瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約』（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora，CITES）保護。」遭逮捕的三名嫌犯，在弗雷斯諾與馬德拉（Madera）縣面臨違反「加州漁獵法」（California Fish and Game Code）野生動物走私相關指控。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，州政府正動用一切可用資源打擊並瓦解走私集團。他在聲明中表示，任何形式的非法販運都不可接受，包括野生動物走私。這些產品的國際非法市場助長盜獵行為，威脅全球生物多樣性。加州不會參與其中。

不僅如此，漁獵局執法人員還在馬德拉縣取締非法鬥雞集團。調查過程中，執法人員查扣受保育紅隼（kestrel falcons）的非法衍生性商品及一支違禁消音器。相關單位扣押這些證物，且依情況向馬德拉縣動物服務部門及馬德拉縣檢察長辦公室提出指控。

漁獵局副局長兼執法主管阿諾（Nathaniel Arnold）表示，這項逮捕行動得益於十年前加州禁止象牙銷售的立法，「這項調查恰恰證明AB 96法案的重要性」他說，加州是美國人口最多州，也是國際貿易重要樞紐，打擊野生動物走私行動，可能會產生全球性影響。加州漁獵局致力與州、聯邦和國際合作夥伴一同打擊和瓦解這些非法市場，確保相關涉案人承擔法律全部後果。」

加州 泰國 紐森

上一則

動物攻擊致死事件 蜂類31%最多

下一則

南加華人超市年貨變便宜 買氣旺

延伸閱讀

從中國棄嬰到學霸 加州華女重遊遺棄現場看哭網友

從中國棄嬰到學霸 加州華女重遊遺棄現場看哭網友
加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪

加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪
加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相

加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相
加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸

加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸
加州人口外流放緩 伊利諾、內華達移入比例大

加州人口外流放緩 伊利諾、內華達移入比例大
社區學院攜手港區 推動藍色經濟

社區學院攜手港區 推動藍色經濟

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿