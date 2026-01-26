我的頻道

中國持續抵制赴日旅遊 2月49條中日航線取消全部航班

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

記者邵敏／洛杉磯即時報導
台中榮民總醫院副院長周元華指出，健康飲食，不能單吃一種食物。（記者邵敏／攝影）
台中榮民總醫院副院長周元華，25日在洛杉磯的一場健康講座中指出，人們的健康飲食，不能單吃一種食物。他提及一起病患案例，華人男子不到40歲就被診斷肺癌四期，癌細胞已經擴散，幸通過改變飲食習慣，患者至今健康存活十多年。

周元華說，有一名病患做健康檢查抽血時，醫護人員發現他的癌症指標特別高，但始終沒有查出原因所在。周元華當時建議這名患者做肺部檢查，「結果X光一照，已經是肺癌四期。他還不到40歲，病人很難過，我也很難過。」

周元華建議病人改變飲食習慣，他告訴這名患者，「你現在回想一下，過去喜歡吃什麼，常吃什麼，現在就不要再吃了。過去不吃的食物，現在就趕快吃。」病患按照這種方式進食，到今年已是診斷肺癌後第12年，依然健康存活。周元華強調說，「飲食豐富非常重要，不要專門吃單一食物。」

健康講座中，周元華還重點提到睡眠問題。他指出，隨著年齡增長，很多人睡不好，70%的人存在睡眠問題，其中30%睡不著，年長者擔心睡眠問題會引起失智，但他認為失智的實際發病率不高。

周元華表示，睡眠總時長約七小時，如果晚上醒來不超過兩次，醒來後還可以繼續入睡，說明睡眠質量尚可。他解釋說，睡眠七小時，大腦並非都在休息，實際上，大腦只休息前三小時，到了清晨就會開始做夢，夢跟白天的記憶有關。「睡覺前三小時是真正的休息，後四小時大腦已在工作，但眼睛始終閉著。因為眼睛一張開，胃酸就會分泌，眼睛閉七小時，就可以讓腸胃道休息七小時。」

睡眠非常重要，睡不好會影響記憶力、自律神經失調，甚至出現胸悶耳鳴、渾身酸痛等。周元華建議，很多方式可以改善睡眠，包括做運動、聽音樂、吃藥物等。他指出，不同年齡段的人失眠原因不一樣，75歲以上年長者大部分屬於退化性失眠，最安全有效方式是遵醫囑服用藥物；年輕人可以改變生活形態，通過增加運動量等改善睡眠質量。「各種運動都有幫助，但每個人對於運動的反應不太一樣。找到一個最喜歡、適合自己的運動，放鬆心情，就會睡得好。」

台中榮民總醫院醫療團隊，25日在洛杉磯舉辦講座。（記者邵敏／攝影）
癌細胞 癌症 洛杉磯

