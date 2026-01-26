華人ATM存款被吞鈔 聯繫客服追回

使用ATM存款遭遇少入帳、金額計算錯誤等情況時有發生。（示意圖，記者邵敏／攝影）

南加華人 最近在銀行自動櫃員機（ATM）存款時，遭遇機器「吞鈔」故障，存入現金4000美元，但入帳時金額少了幾百元。華人及時發現並聯繫銀行客服，最終追回損失。據悉，ATM存款故障並非個案，相關報導指出，有人存入幾千美元，帳戶卻顯示「零金額」。

洛杉磯 華人居民Linlin敘述，今年年初一家人準備外出旅遊，擔心大量現金留在家中不安全，便前往銀行存錢。當天，Linlin和丈夫Mark開車在銀行Drive-thru車道的ATM存款。由於現金面額不一，包含100、50及20美元，Mark分兩次將這些錢存入機器。但存款過程中，他發現ATM屏幕顯示的入帳金額與實際不符。

「他一看就說錢不對，」Linlin說，丈夫存錢前反覆清點，確認手上原有3000美元，加上Linlin臨時給他的1000美元，共計4000美元，但ATM結帳時最終顯示少了350美元。「我們從未碰到過這種情況，銀行機器還會吃錢，當時很緊張。」

由於擔心離開現場後難以解釋清楚，夫妻倆停車在ATM前不敢離開，也沒有按下屏幕顯示的確認鍵。很快，系統自動結束交易並退出銀行卡，這讓Linlin和丈夫更加緊張。Linlin趕緊走進銀行櫃台詢問，但工作人員表示，ATM出現異常情況，櫃台無法處理，並建議撥打ATM上的電話解決。

聯繫銀行客服後，Linlin詳細說明情況。她回憶說，對方處理非常熟練，回覆說「行，我們馬上核查」。過一會兒，客服告訴Linlin，三個工作日內處理好，令她意外的是，當天晚上，少入帳的350美元就已補入帳戶。「從客服反應和處理速度看，我感覺這種情況經常發生。」

華人事後回想，ATM或許在辨識混合面額鈔票時出現錯誤，因為Mark注意到，其中一次系統顯示的細項金額就有異樣，似乎將一張50美元誤當作10美元。雖然單筆誤差看似不大，但整筆存款累計相差幾百美元。

這對華人夫妻的存款經歷並非個案，此前媒體報導指出，使用ATM存款時遭遇「少入帳」、「金額計算錯誤」等情況時有發生。不少人透過社群平台分享，使用ATM存款時遭遇故障，涉及多家銀行。大部分案例在客戶提出申訴後都可追回差額，也有人因未即時發現、無法舉證需等待較長時間調查。

據ABC地方媒體報導，顧客Eric Morton曾將1300美元現金存入ATM機器，大部分都是20美元面額，但帳戶顯示完全沒有這筆存款。當Morton嘗試聯繫銀行客服時，對方甚至質疑他是否說實話。Morton要求銀行查看ATM機上的監控，最終拿回這筆錢。消費者權益人士指出，ATM在接收混合面額、舊鈔或摺痕較多的紙幣時，確實可能出現辨識誤差，雖然銀行系統通常會透過事後對帳修正錯誤，但前提是客戶必須及時申報。