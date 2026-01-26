迪士尼春節園遊會太懂華人 中文歌和熊貓甜品都來了

華人甜品攤位，價格從15美元到20美元不等。（記者張宏／攝影）

迪士尼 太懂華人 ，紅燈籠、中文歌，連熊貓都「走進」迪士尼。加州 迪士尼樂園度假區今年農曆新年園遊會中國元素濃厚，不僅邀請華人樂隊演唱多首中文經典歌曲，更首次引進由華人甜品品牌為迪士尼量身打造的熊貓造型甜點，讓遊客在視覺、聽覺與味蕾間，全方位感受濃濃的新春氛圍。即日起至2月22日，迪士尼加州冒險樂園化身多元民族新年慶典舞台，以美食、娛樂與文化體驗，向中國、越南與韓國的新春傳統致敬。

加州冒險樂園內春節期間設置六大農曆新年主題市集，且於多個指定餐飲地點推出亞洲風味料理。遊客可購買美食餐飲通行證（Sip and Savor Pass），通行證包含六張優惠券，可在冒險樂園的新年市集及其他餐飲地點兌換精選食品或非酒精飲料。今年全新特色餐點，包括韓式冬粉搭配卡比燒牛小排、芭樂火龍果氣泡飲、辣味五花肉起司烤三明治和香酥雞肉刈包，值得一提的是迪士尼為滿足更多華人口味，今年推出鹽酥雞，歡迎華人來品鑑其是否正宗。為慶祝馬年，迪士尼還製作巨型馬頭麵包，其尺寸約是20英寸，馬頭上還有可愛犄角，這款麵包不僅可食用也可放在冰箱冷凍保存。

由南加華人組成的樂隊The Fortunes是專門為迪士尼成立的限定樂隊，主唱阮怡娜表示，他們是第二次參加迪士尼春節活動，去年主要演唱英文流行歌曲，今年則主打中文歌。屆時會演唱華人耳熟能詳的周杰倫、蔡依林、鄧麗君等的歌曲，還會演唱「紅樓夢」，中國味特別濃。

迪士尼目的地銷售總監Nicky鄧表示，今年春節為華人準備很多驚喜，除馬年特別限量版單品，如米奇形狀的馬卡龍吸管夾和農曆新年不銹鋼水杯等周邊，華人區頗有知名度的甜品YU Cake也來到迪士尼，在冒險樂園擺攤出售其專門為迪士尼製作的「熊貓吃竹子」甜品。希望未來有更多華人美食和文化元素加入到春節園遊會，豐富遊客的味蕾和視覺。

迪士尼加州冒險樂園的天堂花園（Paradise Gardens）一直都是新春園遊會的重要場所，這裡以紅色和金色為主色，搭配竹子、桃花、鞭炮、橘子樹、春聯、許願樹等中式裝飾，讓遊客拍出精彩難忘照片。遊客還可在許願牆寫下新年願望，現場還有華人書法家寫各種吉祥話，還有身穿華人、越南及韓國傳統文化服裝的卡通人物登場和大家拍照留念。在天堂花園不同時段有各地特色娛樂演出，打造充滿祝福、團圓與好運寓意的節日氛圍。