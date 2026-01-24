洛杉磯首展「溥心畬師徒書畫文房」 呈現跨代藝術延續

「楊柳春風陌上遊–溥心畬師徒書畫文房展」將首次在洛杉磯完整呈現大師溥心畬及其弟子、相關藏家的書畫與文房世界。圖為溥心畬。（H Foundation for the Arts/主辦方提供）

H Foundation for the Arts攜手彼岸文化推出「楊柳春風陌上遊–溥心畬師徒書畫文房展」，訂於1月24日下午4時至6時30分舉行開幕式，展期至3月20日。此次展覽將首次在洛杉磯 完整呈現近現代文人畫大師溥心畬及其弟子、相關藏家的書畫與文房世界，透過師徒傳承與文人生活的脈絡，展現跨越地域與時代的藝術延續。

不同以往主要依靠博物館或大型收藏梳理藝術史，本次展覽特別關注溥心畬作品在洛杉磯的私人流傳面向。溥心畬本人未曾踏足美國，但其弟子在20世紀中後期移居海外，作品亦隨之流傳。

在洛杉磯本地弟子與藏家的私人收藏中，書畫融入日常生活，可能是師徒相授的紀念、婚姻或遷徙禮物，或是友誼與師生情誼的物證。展覽呈現20餘件作品，其中18件來自6位洛杉磯藏家的私人收藏，包括書畫掛軸、楹聯、冊頁、款題、手批書籍與文房用具；另展出三位洛杉磯弟子的作品，呈現跨代延續的筆墨譜系。

溥心畬（原名愛新覺羅·溥儒，字心畬，號羲皇上人）1896年生於北京恭王府，自幼被譽為「皇清神童」，接受宮廷文人教育，後隨母隱居西山自學宋元名跡，形成獨特筆墨體系。他在20世紀畫壇地位獨特，與張大千、吳湖帆、黃君璧並稱近現代文人畫重要坐標。