洛杉磯首展「溥心畬師徒書畫文房」 呈現跨代藝術延續

洛杉磯訊
「楊柳春風陌上遊–溥心畬師徒書畫文房展」將首次在洛杉磯完整呈現大師溥心畬及其弟子、相關藏家的書畫與文房世界。圖為溥心畬。（H Foundation for the Arts/主辦方提供）
H Foundation for the Arts攜手彼岸文化推出「楊柳春風陌上遊–溥心畬師徒書畫文房展」，訂於1月24日下午4時至6時30分舉行開幕式，展期至3月20日。此次展覽將首次在洛杉磯完整呈現近現代文人畫大師溥心畬及其弟子、相關藏家的書畫與文房世界，透過師徒傳承與文人生活的脈絡，展現跨越地域與時代的藝術延續。

不同以往主要依靠博物館或大型收藏梳理藝術史，本次展覽特別關注溥心畬作品在洛杉磯的私人流傳面向。溥心畬本人未曾踏足美國，但其弟子在20世紀中後期移居海外，作品亦隨之流傳。

在洛杉磯本地弟子與藏家的私人收藏中，書畫融入日常生活，可能是師徒相授的紀念、婚姻或遷徙禮物，或是友誼與師生情誼的物證。展覽呈現20餘件作品，其中18件來自6位洛杉磯藏家的私人收藏，包括書畫掛軸、楹聯、冊頁、款題、手批書籍與文房用具；另展出三位洛杉磯弟子的作品，呈現跨代延續的筆墨譜系。

溥心畬（原名愛新覺羅·溥儒，字心畬，號羲皇上人）1896年生於北京恭王府，自幼被譽為「皇清神童」，接受宮廷文人教育，後隨母隱居西山自學宋元名跡，形成獨特筆墨體系。他在20世紀畫壇地位獨特，與張大千、吳湖帆、黃君璧並稱近現代文人畫重要坐標。

展覽地點位於聖瑪利諾的H Foundation for the Arts（2492–2494 Huntington Dr, San Marino, CA 91108）

本次展覽特別關注溥心畬作品在洛杉磯的私人流傳面向。圖為展出作品之一。（主辦方提供...
洛杉磯 聖瑪利諾

南加不動產投資趨勢 1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座

奇諾岡長青會 歡歌笑語迎新春

