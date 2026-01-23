赤鬼太鼓 震撼登場迎馬年
「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日熱鬧登場，屆時現場匯集多族裔文化節目，來自太陽谷日本社區中心的赤鬼太鼓將帶來震撼人心的太鼓表演。
Michael Naishtut是赤鬼太鼓 (Akaoni Daiko) 負責人。他表示，他們的基地位於太陽谷 (SunValley) 的日本社區中心 (Valley Japanese Community Center)，但他是蒙特利公園市居民，對這個亞裔聚集的社區充滿感情，能參加世界日報舉辦的年節展非常榮幸，他在這一地區教授很多太鼓課程，包括在蒙市的蘭利老年中心、阿罕布拉和亞凱迪亞都有太鼓課程，學生來自不同族裔，這次會帶著學生一起演出。
他說，太鼓是一種非常令人興奮且有益身心的鼓樂形式，它能將身心與精神融為一體。他們曾在橙縣日本博覽會 (OC Japan Fair)、蒙市的櫻花節和Resiliency Day、聖瑪利諾夏季音樂會和Glendora Culture Night演出。希望在年節展上的太鼓表演，能給觀眾帶來耳目一新和振奮之情，以快樂的心迎接馬年到來。
