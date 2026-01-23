赤鬼太鼓 震撼登場迎馬年

我的頻道

記者張宏/洛杉磯報導
赤鬼太鼓參加多場聖蓋博谷地區的各種活動。（Michael Naishtut提供）
赤鬼太鼓參加多場聖蓋博谷地區的各種活動。（Michael Naishtut提供）

「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日熱鬧登場，屆時現場匯集多族裔文化節目，來自太陽谷日本社區中心的赤鬼太鼓將帶來震撼人心的太鼓表演。

Michael Naishtut是赤鬼太鼓 (Akaoni Daiko) 負責人。他表示，他們的基地位於太陽谷 (SunValley) 的日本社區中心 (Valley Japanese Community Center)，但他是蒙特利公園市居民，對這個亞裔聚集的社區充滿感情，能參加世界日報舉辦的年節展非常榮幸，他在這一地區教授很多太鼓課程，包括在蒙市的蘭利老年中心、阿罕布拉和亞凱迪亞都有太鼓課程，學生來自不同族裔，這次會帶著學生一起演出。

他說，太鼓是一種非常令人興奮且有益身心的鼓樂形式，它能將身心與精神融為一體。他們曾在橙縣日本博覽會 (OC Japan Fair)、蒙市的櫻花節和Resiliency Day、聖瑪利諾夏季音樂會和Glendora Culture Night演出。希望在年節展上的太鼓表演，能給觀眾帶來耳目一新和振奮之情，以快樂的心迎接馬年到來。

赤鬼太鼓基地位於太陽谷 (SunValley) 的日本社區中心 (Valley ...
赤鬼太鼓基地位於太陽谷 (SunValley) 的日本社區中心 (Valley Japanese Community Center)。（Michael Naishtut提供）
太鼓是一種非常令人興奮且有益身心的鼓樂形式。（Michael Naishtut提...
太鼓是一種非常令人興奮且有益身心的鼓樂形式。（Michael Naishtut提供）
來自太陽谷日本社區中心的赤鬼太鼓將帶來震撼人心的太鼓表演。（Michael Na...
來自太陽谷日本社區中心的赤鬼太鼓將帶來震撼人心的太鼓表演。（Michael Naishtut提供）

日本 世界日報 蒙特利公園市

