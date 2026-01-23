赤鬼太鼓 震撼登場迎馬年

赤鬼太鼓參加多場聖蓋博谷地區的各種活動。（Michael Naishtut提供）

「2026世界日報 蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日熱鬧登場，屆時現場匯集多族裔文化節目，來自太陽谷日本 社區中心的赤鬼太鼓將帶來震撼人心的太鼓表演。

Michael Naishtut是赤鬼太鼓 (Akaoni Daiko) 負責人。他表示，他們的基地位於太陽谷 (SunValley) 的日本社區中心 (Valley Japanese Community Center)，但他是蒙特利公園市 居民，對這個亞裔聚集的社區充滿感情，能參加世界日報舉辦的年節展非常榮幸，他在這一地區教授很多太鼓課程，包括在蒙市的蘭利老年中心、阿罕布拉和亞凱迪亞都有太鼓課程，學生來自不同族裔，這次會帶著學生一起演出。