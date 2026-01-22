馬丁路德金日 華人青少年表達自我

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
13歲的Tianni Gong演講主題是「語言的模糊性」。（主辦方提供）
13歲的Tianni Gong演講主題是「語言的模糊性」。（主辦方提供）

馬丁路德金紀念日（19日）當天，多名華人青少年在名為「It's Me」青少年演講活動表達自我，講述關於自我懷疑、身分認同、閱讀與成長、語言與文化的個人故事，以別樣方式慶祝該紀念日。

華人青少年Tianni Gong、Isabella Tong、Evan劉、Lucas Wang、Miller、Ocean Zhou、Gordon Zhou站上舞台演講，他們不為競技或技巧評比，而是強調真實表達與自我認知，勇敢說出「這是我」。15歲中學生Isabella Tong表示，她演講內容是關於自己的成長和變化，她很自豪作為一名華人，她會講流利的中文，她父母來自北京，她寒暑假都會回中國。她和祖父母關係很好，還特別喜歡外祖父母包的三鮮餡餃子。她未來想成為一個愛自己的人，而不是為讓別人高興而委屈自己。她理解的愛首先是要傾聽自己的想法和理解自己，然後再去幫助別人。

13歲的Tianni Gong演講主題是「語言的模糊性」，她小小年紀已在思考關於語言和哲學性問題，她說，胚胎何時才能成為擁有權利的人，祖先在哪個確切時刻停止猿類進化為人類，答案是年齡還是生物學，或者是法律？這種無法準確定義不是源於知識匱乏，而是源自語言的無知，因此語言精準至關重要。

14歲華人青少年Evan劉很喜歡閱讀，每天都要閱讀20分鐘左右，尤其喜歡冒險和科幻類的書。他四歲和父母從中國瀋陽移民美國，他說，很喜歡中國也喜歡美國，他因為擅長寫作，所以未來想做記者或文字工作者。

主辦方教育業者Wendy Weng表示，表達力不是天賦，而是可被系統培養的能力，這些學生都是The Voice演講俱樂部成員，在其教育機構11個校區持續推動華裔青少年在演講力、表達力與領導力方面的訓練與實踐，讓孩子們不僅在學業上優秀，更能在真實世界中清楚自信且有力量表達自己。

教育業者Eugenia徐表示，公眾表達能力與學術發展並非割裂存在，而是相互支撐的重要能力。希望通過更多實踐型項目，讓學生在真實場景中成長，而不僅停留在課堂內。

主辦方、導演劉瑋表示，青少年有清晰想法，他們只是需要一個被認真對待和被傾聽時刻。這樣的舞台體驗，比單純課堂教學更能幫助孩子建立真正的自信。活動還得到林日昇支持，他一直關心青少年發展和教育。

在19日馬丁路德金紀念日當天，多名華人青少年在名為「It's Me」青少年演講活...
在19日馬丁路德金紀念日當天，多名華人青少年在名為「It's Me」青少年演講活動表達自我。（主辦方提供）
15歲中學生Isabella Tong理解的愛首先是要傾聽自己的想法和理解自己。...
15歲中學生Isabella Tong理解的愛首先是要傾聽自己的想法和理解自己。（主辦方提供）

