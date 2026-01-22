全美華人協會 南加分會成立50年

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
現任會長關健榮（左）和新任會長何暢源完成交接。（記者張宏／攝影）
現任會長關健榮（左）和新任會長何暢源完成交接。（記者張宏／攝影）

全美華人協會南加分會日前在阿罕布拉舉辦成立50年暨第十屆新領導班子交接典禮，在中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強和現場數百嘉賓見證下，新任會長何暢源從現任會長關健榮手中接棒，正式接任全美華人協會南加州分會會長職務。

現任會長關健榮表示，全美華人協會自成立以來，始終堅持團結華人、服務社區的宗旨。他擔任過三屆會長，在新的歷史條件，始終愛國愛鄉，堅定支持中國和平統一，增進中美交流合作。感謝南加州分會歷屆理事與會員的支持和努力，讓分會不斷拓展影響力，為當地華人社區建設作出積極貢獻。希望在新會長和領導團帶領下再創高峰。

新會長何暢源表示，站在成立50周年新起點上，全美華人協會南加州分會將繼續凝聚華人力量，拓展社會服務，促進中美民間交流與合作，為華人社區的長遠發展作出新的貢獻。他將繼承協會優良傳統，團結新一屆團隊，推動協會在服務社區、加強交流及青年培養等方面持續深化發展。

副總領事郭志強表示，50年風雨兼程和砥礪前行，讓全美華人協會南加州分會在全美發揮傳統僑社影響力。這50年和中美關係發展也高度重合，見證和經歷許多。

何暢源向關健榮、張永恆、梁權等歷任會長頒發榮譽紀念狀，以感謝其對協會發展的長期付出與卓越貢獻。同時頒發聘書給蔡成華、張勇、林淦花、楊逸凡、歐陽韜、伍思維、胡卓球等榮譽主席。

在中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強（中）和現場數百名嘉賓見證下，全美華人協會南加...
在中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強（中）和現場數百名嘉賓見證下，全美華人協會南加分會新任會長何暢源（左）從現任會長關健榮手中接棒。（記者張宏／攝影）
何暢源（左一）和關健榮（右一）頒發聘書給各位榮譽主席。（記者張宏／攝影）
何暢源（左一）和關健榮（右一）頒發聘書給各位榮譽主席。（記者張宏／攝影）

華人 南加 加州

蒙市年節展 星工厰學員將表演

洛市推高速捷運 20分鐘串連谷地、西區

