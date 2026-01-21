哀悼舞社血案 蒙市將建步道、舞池撫慰人心

蒙特利公園市將規劃興建一座永久紀念設施，地點選在Garvey Ranch Park的一條步道上。紀念設施預計沿著步道設置，並種植11棵樹，象徵在星舞廳槍擊案中不幸罹難的11位受害者。（示意圖取自Google Maps）

蒙特利公園市 （Monterey Park）在三年前發生一起舞蹈社大規模槍擊 案，當時造成11人死亡，震驚全美。為哀悼與紀念這些受難者，蒙市市長楊安立表示，在附近公園興建紀念設施的構想更新。該提案包括種植11棵樹以紀念每一位罹難者，並打造一座可眺望聖蓋博 山脈（San Gabriel Mountains）的舞池。她也表示，受害者家屬將會全程參與紀念設計的討論，初步推估該設施有望在今年春天完工。

楊安立表示，蒙特利公園市將規畫興建一座永久紀念設施，地點選在Garvey Ranch Park的一條步道上。該步道為民眾常用的健行與散步路線，沿途景色優美、可眺望山景。紀念設施預計沿著步道設置，並種植11棵樹，代表在舞蹈社槍擊案中不幸罹難的11位受害者。

她指出，上個月已在蒙特利公園市舉辦社區說明會，邀請受害者家屬參與設計討論，提供意見並建議是否加入新的元素。其中，家屬希望紀念空間能保留一處可供跳舞的場域，設計團隊也將把此訴求納入考量。目前設計仍在修正階段，尚未最終定案。

楊安立說，紀念設施的規劃已醞釀近一年，設計圖則於最近一、兩個月才逐步成形，過程中特別重視受害者家屬的聲音。若設計順利定案，預計兩到三個月內動工，施工期約需三到四個月，完工後將舉行正式的落成啟用儀式（opening ceremony），讓社區共同紀念並療癒。

據悉，蒙市社區民眾已於近日在巴恩斯公園（Barnes Park）露天劇場，舉辦一場「復原日（Resiliency Day）」的活動。蒙市市長楊安立受訪表示，該活動對在這場槍擊案中痛失家人的家屬們而言，意義相當重大。當天有許多受難者家屬們，安排了藝術創作、瑜伽、音樂與舞蹈等療癒活動，以悼念他們的家人。市政府也安排了支持身心健康的資源，給受難者家屬們。

在槍擊案中痛失父親的瑞迪（Kristenne Reidy）接受ABC7電視台報導採訪表示，「我非常感激能帶著孩子參加這個活動，讓他們在我成長、也是我父親撫養我們長大的蒙特利公園市享受這一天。」她也提到，父親不僅深愛孫子，也熱愛這座城市，「這樣的方式讓我們能夠緬懷他，同時享受他所熱愛的城市，感覺非常美好。」