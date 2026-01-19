好萊塢星光大道 Stasher評為世界最糟旅遊景點

我的頻道

記者張宏／綜合報導
好萊塢星光大道常有小販纏住遊客兜售物品或合影。（本報資料照片）
好萊塢星光大道常有小販纏住遊客兜售物品或合影。（本報資料照片）

這裡每年吸引無數遊客朝聖，滿是明星名字的地磚，讓人以為走進夢中的好萊塢。但在一項最新出爐的全球旅遊評比中，這個「人人都去過或想去一次」的地方，卻被評為世界最糟的旅遊景點。

據KTLA電視台報導，從事行李寄存的旅遊公司Stasher分析師指出，好萊塢星光大道被評為世界最差，主要原因包括Google評價偏低和距離機場不便，總體10分的評分僅獲2.67分，比排名全球第二差的旅遊景點死海要低很多。星光大道距離洛杉磯國際機場約23英里，且無直達公共交通，交通耗時長，拉低整體旅遊體驗。

本地居民對星光大道也觀感不佳，認為除非是影迷，否則景點本身缺乏吸引力，加上人潮擁擠、街頭表演者過度商業化，甚至引發不愉快的遊覽經驗。華人Hellen李表示，那些裝扮成蝙蝠俠、蜘蛛俠的街頭表演者，或許是有面具遮擋，有時顯得很無禮。她有次帶朋友去參觀，這些表演者拉著她朋友合影，她知道這是要收費的，就把朋友拉開，對方很不高興，指著旁邊一老頭，用侮辱性語氣說，那人是你老公嗎？

美國「第二差」旅遊景點，是西雅圖太空針塔（Space Needle）得分5.15分，主要原因是距離機場較遠及在社交媒體表現不佳。加州也有其他景點躋身Stasher評選的10大「最糟」旅遊景點之列，包括金門大橋、惡魔島和優勝美地國家公園。

Stasher對世界共101個不同景點使用5個面向現代旅行者的指標，包括谷歌評分、TikTok互動、機場便利性、當地住宿品質及景點所在國家的整體治安狀況。

Stasher首席執行官兼聯合創始人Jacob Wedderburn-Day表示，好萊塢星光大道排名墊底，給那些認為名氣愈大愈好的旅行者敲響警鐘。它在谷歌上的評分只有4.0，且距離機場較遠，是一個典型靠名氣而非實際體驗來吸引遊客的「陷阱」。金門大橋和優勝美地確實很美，但附近糟糕的住宿選擇和不便交通，拉低它們的整體評分。這表明即使是壯觀的景點，如果細節處理不當，也會令人失望。他建議民眾不要「讓Instagram照片或名人效應影響目的地選擇」。排名墊底的景點，都有一些共同問題，如交通不便、住宿條件差強人意，或體驗名不副實。

而Stasher認為，世界上「最好的」旅遊景點是巴塞隆納的聖家堂。

