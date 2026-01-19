賭城高鐵工期跳票 奧運前通不了車

鏈接南加州與拉斯維加斯的高速列車，計畫沿15公路分隔區興建鐵道。（取自Brightline West網頁）

期待高鐵 的民眾，恐再陷失望。Newsweek報導，全長218英里的連接拉斯維加斯與南加州 的高鐵計畫，目前預計於2029年底完工，先前預估是在2028年洛杉磯奧運 前啟用。

Brightline West高鐵計畫被視為美國跨城際交通現代化的重要一步。根據Brightline公司表示，這套高鐵系統目前正處於「土木施工」階段，完工目標已修訂為2029年底。

該計畫為私人企業興建，與加州政府主導、連接洛杉磯與舊金山的「加州高鐵（California High Speed Rail）」為兩個完全獨立的項目。

儘管先前各界樂觀期待能在2028年洛杉磯奧運前啟用，時任總統拜登甚至於2023年表示：「哈里·瑞德（前內華達州參議員），我35年前就叫你把這傢伙搞定—現在我們做到了……它正按計畫在2028年洛杉磯奧運前完工。」，但目前的預期完工日已確定延後。

該線路主要沿著15號州際公路（I-15）的中間分隔帶運行，希望為擁堵嚴重的I-15公路提供比開車更快、更高效的替代方案。

位於拉斯維加斯I-15與215號公路交會處的未來車站站址已展開施工，但公司尚未公布具體的鋪軌日期。目前的工作重心在於I-15公路及其周邊土地的鐵路設施整備。

該計畫始於2018年，當時Brightline收購了擁有相關許可的當地企業XpressWest。2020年，加州政府正式批准連接拉斯維加斯與維克多維爾（Victorville）的線路，並由加州交通廳（Caltrans）簽署租賃協議，允許在I-15中間帶施工。

2021年，受COVID-19疫情影響，計畫首度面臨延期。當時，內華達州與加州州長均承諾改善該廊道交通，包括加州州長紐森（Gavin Newsom）曾提議為I-15加州段增加車道。然而根據FOX5報導，除了在擁塞時段開放路肩外，新增第三車道的承諾尚未兌現。

Brightline West將持續沿I-15廊道及拉斯維加斯站址進行土木工程。相關實地作業與土地整備工作將一直持續至2026年。