我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

大熊湖白頭鷹侶 新繁殖季來了

聖伯納汀諾訊
大熊湖網紅白頭鷹伴侶進入新一輪繁殖季。（取自大熊湖之友官網）
大熊湖網紅白頭鷹伴侶進入新一輪繁殖季。（取自大熊湖之友官網）

被譽為網紅的大熊湖白頭鷹伴侶，Jackie與Shadow，正為迎接2026年的第一顆鷹蛋做準備。保育組織啟動「觀蛋行動」（egg watch），全天候密切留意Jackie即將產卵的各種跡象。

據The Press-Enterprise報導，非營利組織「大熊谷之友」（Friends of Big Bear Valley）媒體與網站經理沃灑德（Jennifer Voisard）表示，該組織在白頭鷹巢穴周邊架設兩個攝影機，全天候記錄牠們的生活點滴，每天吸引數千計觀眾線上觀看。她指出，Jackie與Shadow已於2025年秋天完成築巢，目前正進入繁殖季前的「培養感情、互動親密」階段。

沃灑德表示，每年1月，「大熊谷之友」便會啟動「觀蛋行動」（egg watch），由專責團隊24小時輪班觀察，密切留意Jackie即將產卵的各種跡象。

她說，產卵前的徵兆，包括Jackie會將羽毛蓬鬆豎起，並在下蛋前發出鳴叫。此外，在產卵前或前後，牠還會出現被稱為「煎餅姿勢」（pancaking）的行為，也就是整個身體貼伏在巢內，進入孵蛋姿態，同時測試巢穴的舒適度與貼合度。

沃灑德進一步指出，Jackie與Shadow近期也積極為巢穴「升級」，這往往是家庭成員即將增加的訊號。「牠們最近開始帶回較柔軟的築巢材料，通常只有在Jackie接近產下第一顆蛋時，才會看到這樣的行為。」

若Jackie順利產卵，孵化期約為40天。上一個築巢季中，Jackie與Shadow共迎來3隻雛鷹，分別命名為Misty、Sunny與Gizmo，名字由大熊谷小學的學生與「大熊谷之友」共同選定。其中Sunny與Gizmo已於去年成功離巢展翅高飛，但Misty未能熬過冬季，不幸夭折。

「大熊谷之友」自2015年起在白頭鷹巢穴架設攝影機並持續監測至今，已經累積大批忠實粉絲。目前，關注Jackie與Shadow的社群媒體追蹤人數已達240萬人。可至https://friendsofbigbearvalley.org/觀看直播。

社群媒體

上一則

2情況才須出示美國公民證明 但現實情況複雜

下一則

觸碰隱私部位暗示性服務 華女慘了...

延伸閱讀

坐著火車遊加州

坐著火車遊加州
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
1月天文盛會 木星土星肉眼可見

1月天文盛會 木星土星肉眼可見
大紐約客家會三行詩比賽 成績揭曉

大紐約客家會三行詩比賽 成績揭曉
雕刻歸鄉的鮭魚

雕刻歸鄉的鮭魚
文化落差 華裔新生在教室畫「手槍」遭通報

文化落差 華裔新生在教室畫「手槍」遭通報

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
Nuo Mochi麻糬專賣店，幾乎每天都吸引大批排隊人潮。（記者謝雨珊／攝影）

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

2026-01-15 13:23
社媒影片顯示，一名美ICE探員在執法現場與圍觀民眾發生言語衝突，並在鏡頭前表示自己年薪高達20萬美元。圖為示意圖。(路透)

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

2026-01-16 16:01

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了