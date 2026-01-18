大熊湖白頭鷹侶 新繁殖季來了

大熊湖網紅白頭鷹伴侶進入新一輪繁殖季。（取自大熊湖之友官網）

被譽為網紅的大熊湖白頭鷹伴侶，Jackie與Shadow，正為迎接2026年的第一顆鷹蛋做準備。保育組織啟動「觀蛋行動」（egg watch），全天候密切留意Jackie即將產卵的各種跡象。

據The Press-Enterprise報導，非營利組織「大熊谷之友」（Friends of Big Bear Valley）媒體與網站經理沃灑德（Jennifer Voisard）表示，該組織在白頭鷹巢穴周邊架設兩個攝影機，全天候記錄牠們的生活點滴，每天吸引數千計觀眾線上觀看。她指出，Jackie與Shadow已於2025年秋天完成築巢，目前正進入繁殖季前的「培養感情、互動親密」階段。

沃灑德表示，每年1月，「大熊谷之友」便會啟動「觀蛋行動」（egg watch），由專責團隊24小時輪班觀察，密切留意Jackie即將產卵的各種跡象。

她說，產卵前的徵兆，包括Jackie會將羽毛蓬鬆豎起，並在下蛋前發出鳴叫。此外，在產卵前或前後，牠還會出現被稱為「煎餅姿勢」（pancaking）的行為，也就是整個身體貼伏在巢內，進入孵蛋姿態，同時測試巢穴的舒適度與貼合度。

沃灑德進一步指出，Jackie與Shadow近期也積極為巢穴「升級」，這往往是家庭成員即將增加的訊號。「牠們最近開始帶回較柔軟的築巢材料，通常只有在Jackie接近產下第一顆蛋時，才會看到這樣的行為。」

若Jackie順利產卵，孵化期約為40天。上一個築巢季中，Jackie與Shadow共迎來3隻雛鷹，分別命名為Misty、Sunny與Gizmo，名字由大熊谷小學的學生與「大熊谷之友」共同選定。其中Sunny與Gizmo已於去年成功離巢展翅高飛，但Misty未能熬過冬季，不幸夭折。

「大熊谷之友」自2015年起在白頭鷹巢穴架設攝影機並持續監測至今，已經累積大批忠實粉絲。目前，關注Jackie與Shadow的社群媒體 追蹤人數已達240萬人。可至https://friendsofbigbearvalley.org/觀看直播。