年節展／銀河藝院年節展 展現民族樂器多樣風貌

位於橙縣爾灣的銀河藝術學院多年深耕南加州 華人社區，透過一場又一場演出，持續推廣中國民族音樂。農曆馬年前夕，該學院再度受邀參與世界日報 與蒙特利公園市 共同舉辦的「2026蒙市迎春年節展」，將於1月31日帶來長達一小時、內容豐富且形式多元的現場民族樂器演奏。

銀河藝術學院創辦人蒲老師表示，今年活動將集結約20至40名年齡介於6至15歲的學員，自爾灣專程前往蒙特利公園市登台。演出形式多元，涵蓋合奏、獨奏、二重奏及多人合奏等。隨著農曆新年到來，節目內容也特別安排充滿年節氣氛的曲目，並全程以中國民族樂器呈現。當天登場的樂器包括笛子、古箏、揚琴、嗩吶、二胡、琵琶等，曲目風格橫跨傳統與創新編作，展現民族音樂在海外發展的多樣風貌。

蒲老師表示，銀河藝術學院成立至今有23年，已連續十多年參與世界日報舉辦的新年活動。每年2月幾乎演出邀約滿檔，今年1月31日當天原本也有其他演出安排，但考量與世界日報多年來的合作情誼，仍決定排除困難參與。

他認為，多年來持續參加演出，除了為孩子們提供穩定的表演舞台，也期盼透過以華人為主的活動，讓更多人看見中國民族樂器在海外發光發熱，提升中國民族音樂在海外的能見度與認同感。