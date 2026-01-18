加州直飛波特蘭 美聯航新增2航線

美聯航宣布新增14條航線，包括多條從加州出發，展現美聯航對西海岸航點的積極部署。（取自美聯航官網）

美聯航今年年初宣布新增十多條航線，包括多條從加州出發，如洛杉磯和舊金山 直飛波特蘭，及洛杉磯到匹茲堡等，展現美聯航對西海岸航點的積極部署。

據Simpleflying網站，今年6月20日美聯航將開通洛杉磯至波特蘭航線，該航線僅限周六運營，由波音 737-800執飛。6月27日美聯航將開闢舊金山至波特蘭航線，同樣採用波音737-800。這兩條先前從未運作過的航線，將持續營運至9月19日。

美國交通部數據顯示，截至去年6月的12個月內，洛杉磯至波特蘭航線往返旅客人數為3萬1900人次（單程日均44人次），而舊金山航線的往返人數為2萬7700人次（單程日均38人次）。這兩個航線市場規模都相當可觀，而且夏季是客流高峰，第三季（7月至9月）客流量占兩航線總客流量36%至39%。因此美聯航採取限時營運的旺季模式。

乘客現在可透過多個樞紐輕鬆往返洛杉磯/舊金山和波特蘭，有很多航班可供選擇。不過這兩條全新直飛航線取消的風險較低，每周單程僅需166個座位。更引人注目的是，這兩條航線是波特蘭有史以來最長的航線，比之前最長的丹佛線長53%。

據CBS電視台報導，美聯航日前還宣布將開通洛杉磯到匹茲堡的全年直飛航線，航空公司不僅看重匹茲堡在科技領域成就，其在電視和電影市場日益增長的影響力，也是決定開通更多直飛的原因之一。美聯航直飛航班將於3月29日開始，旅客現在即可預訂。

同時美聯航3月29日會開通洛杉磯國際機場 （LAX）到俄亥俄州哥倫布市（CMH）的全年日班航線，及4月6日開通LAX到密蘇里州堪薩斯市（MCI）的全年日班航線。