客家文化嘉年華 1/31免費入場

記者張庭瑜／洛杉磯報導
大洛杉磯台灣客家會發布，訂於1月31日舉辦「2026客家文化嘉年華」，凝聚僑社、推廣台灣客家文化。（記者張庭瑜／攝影）

為推廣台灣客家文化並促進多元文化交流，大洛杉磯台灣客家會將於1月31日舉行「2026客家文化嘉年華」，活動免費入場，並備有抽獎，獎品豐富，邀請民眾踴躍參與。

會長陳智昇表示，客家文化的核心精神在於勤儉、守信與責任，這份「硬頸精神」讓客家人在世界各地落地生根，也成為海外推動文化傳承的重要力量。

副會長薛麗華指出，本次活動強調互動與參與，期望文化不僅止於觀看，而是能走進民眾生活，成為可感受、可體驗的一部分。理事長李妙麗則表示，希望讓主流社會與年輕世代都能認識到，客家文化不只是歷史，也正在當下延續與發展。

洛僑中心主任鍾佩珍（中）出席「2026客家文化嘉年華」記者會，讚揚活動推動台灣客家文化走入主流社會。（記者張庭瑜／攝影）

活動更邀請三組來自台灣的客家表演團體專程來美演出，包括二胡與嗩吶傳統演奏、現代客家歌謠演唱及文化交流講座。

為嘉年華暖身，客家會將於30日（周五）下午1時至5時，在洛杉磯僑教中心舉辦「客家文化交流課程暨展演」，由游淑梅與莊紅如主講，內容包括客家文化互動課程、音樂展演及交流分享。

大洛杉磯台灣客家會理事長李妙麗分享活動理念與文化意涵。（記者張庭瑜／攝影）

本次嘉年華涵蓋傳統與現代客家音樂演出、客家藍染與紙傘彩繪體驗、特色美食品嘗及親子互動遊戲等。凡現場消費者憑票根即可參加抽獎，獎品超過100項，最大獎為55吋電視，期盼民眾在感受客家文化魅力的同時，也能把好運帶回家。李妙麗也預告，客家會將於7月舉辦客家藍染主題展覽，邀請來自台灣的「太平藍染團隊」策展與教學，延續文化推廣熱潮。

「2026客家文化嘉年華」將於31日上午10時至下午4時，在亞凱迪亞共濟會中心（Arcadia Masonic Center，50 W. Duarte Rd., Arcadia, CA 91007）舉行。

洛杉磯 亞凱迪亞 親子

