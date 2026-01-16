非營利兒童組織「彩繪海龜」前CEO 被控侵吞520萬

「彩繪海龜」非營利組織前CEO涉嫌挪用組織520萬美元巨款。（示意圖，取自Pexels）

KTLA5電視台報導，曾任南加州 某非營利兒童組織執行長，現年49歲的巴特勒（Chirstopher L. Butler），因涉嫌從該組織侵吞520萬美元，日前被洛縣 檢察長辦公室指控15項重罪，包括九項重大竊盜罪、五項偽造文書罪及一項詐欺性使用電腦罪。該案已於2025年12月29日正式立案。

這個由演員紐曼（Paul Newman）、慈善家阿德勒（Lou Adler）及阿德勒（Page Adler）共同創立的非營利「彩繪海龜（The Painted Turtle）」，主要替罹患嚴重疾病的兒童提供服務，巴特勒於2018年至2025年間擔任該組織執行長，在休斯湖（Lake Hughes）營運一處營地，且對外宣稱是「一個讓有嚴重醫療狀況的孩子能單純做自己、完全免費的地方。」

檢方指控，巴特勒在其任職期間，侵吞高達520萬美元資金。洛縣檢察長長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，「濫用權力地位，從一個致力幫助罹患嚴重疾病兒童的組織竊取資金，不僅是對法律的冒犯，更是對我們最深層價值的踐踏。我要清楚傳達一個訊息：如果你竊取社區中最弱勢成員，或服務他們組織的資源，檢察長辦公室將運用法律的一切手段，讓你完全負責。」目前巴特勒被羈押，保釋金83萬5000美元。15日出庭，若根據起訴內容定罪，可能面臨超過18年刑期。

「彩繪海龜」的靈感，來自演員紐曼1988年在康乃狄克州創辦的「牆洞幫營隊（Hole in the Wall Gang Camp）」，該營隊也替身患嚴重疾病兒童及其家庭提供服務。該組織指出，彩繪海龜是國際組織「認真快樂兒童網路（Serious Fun Children’s Network）」一部分，該全球性組織在30多個國家設立免費營地與合作據點，替罹患癌症 、免疫系統、血液與罕見疾病兒童舉辦夏令營活動，宗旨是幫助兒童超越疾病侷限，讓他們看見更寬廣世界。