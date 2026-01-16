世報蒙市年節展1/31熱鬧登場 近200個吃喝玩樂攤位

迪士尼樂園將於現場搭設互動區，提供拍照打卡區和手作體驗，讓大小朋友一同盡情同樂。（本報資料照）

由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市府及蒙市經濟及商業發展委員會（EBDC）共同主辦的「2026世界日報蒙市迎春年節展」，將於1月31日、2月1日熱鬧登場。活動除了集結近200個吃喝玩樂攤位外，也特別規劃多項遊樂設施，讓小朋友盡情玩樂，家長安心陪伴，一同感受熱鬧溫馨的年節氛圍。

今年除丁胖子廣場設置多項遊樂設施外，深受孩子喜愛的迪士尼 專區同來設立專區歡慶，規劃豐富的親子 互動活動，讓大小朋友能夠近距離的感受迪士尼夢幻魅力。此外，冰球隊LA Kings也將於現場設置曲棍球體驗區，讓孩子實際體驗冰上運動的樂趣，在遊戲中培養運動精神，為活動增添更多元的內容。

在中央舞台的表演，同樣兼顧親子觀賞需求，安排多場適合全家一起欣賞的精彩節目，無論是熱鬧演出或充滿節慶氣氛的表演內容，都能讓孩子與家長共享歡樂時光。活動尾聲的大抽獎更是不容錯過，將送出由迪士尼提供的加州迪士尼樂園門票，一組八張好禮，共提供二組，為親子家庭留下滿滿驚喜與美好回憶。

「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日（周六）上午10時至晚上9時、2月1日（周日）上午10時至晚上7時舉行，地點位於嘉偉大道（Garvey Ave） 與嘉惠爾大道（Garfield Ave） 至嘉偉大道與阿罕布拉大道（Alhambra Ave）路段。活動免費入場，並提供免費停車與接駁服務，誠摯邀請大朋友小朋友共襄盛舉，歡喜到場參與，一起迎新春。