洛縣全票通過 30天內草擬設立「ICE禁入區」

洛縣政委員會13日一致通過，要求相關單位30天內草擬設立「ICE禁入區」（ICE-free zones）。圖為移民執法者在洛杉磯地區的逮捕。（取自HSI Los Angeles X）

福斯新聞報導，洛杉磯縣政委員會13日一致通過，要求相關單位30天內草擬設立「ICE禁入區」（ICE-free zones），禁止聯邦移民 執法機構將縣屬土地作為執法行動的集結地、處理中心或行動基地。此舉限制聯邦移民執法人員進入縣屬敏感場所，包括公園、醫院、診所和社會服務辦公室。

該法也將明確規定，縣有財產僅能作為縣政府用途，且要求各設施張貼標語，清楚說明該場地不開放作為非縣屬政府用途的行動場所。委員會表示，這項法律不會干預合法的司法搜查令，也不會妨礙刑事執法。

這項動議由洛縣 政委員霍華特（Lindsey Horvath）與蘇麗絲（Hilda Solis）共同提出，構想源自芝加哥市一項行政命令，該命令防止移民執法單位在執法行動期間使用市有土地，如學校、市府停車場等。

洛縣推動該法起因是2025年10月8日，聯邦執法人員突襲聖彼渚（San Pedro）的狄恩達納友誼公園（Deane Dana Friendship Park）和自然中心（Nature Center）並逮捕三人，且曾威脅洛縣公園與休閒部門的工作人員。根據動議內容，該次突襲行動導致居民紛紛避免前往該公園，縣府員工被迫分心處理相關事件，影響原本職責。

此外，近期在東洛杉磯、鷹石（Eagle Rock）、艾爾薩岡度（El Sereno）和高地公園（Highland Park）等地，也陸續傳出聯邦移民暨海關執法局（ICE）突襲，部分行動發生在校園或社區公園附近。

支持這項立法人士對公共安全與公民權利表達嚴重關切。霍華特表示，「聯邦政府 在光天化日下，在有目擊者與攝影機情況下，無故傷害公民。儘管縣府無法控制聯邦機構，但可掌控自己的財產。」

蘇麗絲強調法律文件重要性，她說，沒有聯邦搜索令的情況下，移民執法者不可騷擾洛縣居民。如果要使用縣政府土地作為行動據點，就需出示相關文件、說明理由，且需要搜索令。

縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）指出，聯邦政府行動「並沒有讓社區感到更安全，反而讓公民、居民與孩子深陷危險。」她特別提及日前在唐尼（Downey）發生聯邦探員試圖拘留兩依法留在美國的園藝工人，「這是對整個西裔族群的攻擊」。

聯邦官員則強烈譴責洛縣這項法令。國土安全部（DHS）對FOX 11發出聲明稱，該法「毫無素養」，且補充「依據憲法第一、第二條，執行聯邦移民法是聯邦政府明確職責。」

加州中區聯邦檢察官艾塞利（Bill Essayli）在X寫道：「地方司法管轄區無權針對或排除聯邦探員進入公共空間」他警告，「任何試圖阻撓探員的人，包括縣府員工，都將被逮捕並起訴。」