華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

洛縣全票通過 30天內草擬設立「ICE禁入區」

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣政委員會13日一致通過，要求相關單位30天內草擬設立「ICE禁入區」（ICE-free zones）。圖為移民執法者在洛杉磯地區的逮捕。（取自HSI Los Angeles X）
洛縣政委員會13日一致通過，要求相關單位30天內草擬設立「ICE禁入區」（ICE-free zones）。圖為移民執法者在洛杉磯地區的逮捕。（取自HSI Los Angeles X）

福斯新聞報導，洛杉磯縣政委員會13日一致通過，要求相關單位30天內草擬設立「ICE禁入區」（ICE-free zones），禁止聯邦移民執法機構將縣屬土地作為執法行動的集結地、處理中心或行動基地。此舉限制聯邦移民執法人員進入縣屬敏感場所，包括公園、醫院、診所和社會服務辦公室。

該法也將明確規定，縣有財產僅能作為縣政府用途，且要求各設施張貼標語，清楚說明該場地不開放作為非縣屬政府用途的行動場所。委員會表示，這項法律不會干預合法的司法搜查令，也不會妨礙刑事執法。

這項動議由洛縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）與蘇麗絲（Hilda Solis）共同提出，構想源自芝加哥市一項行政命令，該命令防止移民執法單位在執法行動期間使用市有土地，如學校、市府停車場等。

洛縣推動該法起因是2025年10月8日，聯邦執法人員突襲聖彼渚（San Pedro）的狄恩達納友誼公園（Deane Dana Friendship Park）和自然中心（Nature Center）並逮捕三人，且曾威脅洛縣公園與休閒部門的工作人員。根據動議內容，該次突襲行動導致居民紛紛避免前往該公園，縣府員工被迫分心處理相關事件，影響原本職責。

此外，近期在東洛杉磯、鷹石（Eagle Rock）、艾爾薩岡度（El Sereno）和高地公園（Highland Park）等地，也陸續傳出聯邦移民暨海關執法局（ICE）突襲，部分行動發生在校園或社區公園附近。

支持這項立法人士對公共安全與公民權利表達嚴重關切。霍華特表示，「聯邦政府在光天化日下，在有目擊者與攝影機情況下，無故傷害公民。儘管縣府無法控制聯邦機構，但可掌控自己的財產。」

蘇麗絲強調法律文件重要性，她說，沒有聯邦搜索令的情況下，移民執法者不可騷擾洛縣居民。如果要使用縣政府土地作為行動據點，就需出示相關文件、說明理由，且需要搜索令。

縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）指出，聯邦政府行動「並沒有讓社區感到更安全，反而讓公民、居民與孩子深陷危險。」她特別提及日前在唐尼（Downey）發生聯邦探員試圖拘留兩依法留在美國的園藝工人，「這是對整個西裔族群的攻擊」。

聯邦官員則強烈譴責洛縣這項法令。國土安全部（DHS）對FOX 11發出聲明稱，該法「毫無素養」，且補充「依據憲法第一、第二條，執行聯邦移民法是聯邦政府明確職責。」

加州中區聯邦檢察官艾塞利（Bill Essayli）在X寫道：「地方司法管轄區無權針對或排除聯邦探員進入公共空間」他警告，「任何試圖阻撓探員的人，包括縣府員工，都將被逮捕並起訴。」

紐約客談／紐約市反ICE怒潮再起

紐約客談／紐約市反ICE怒潮再起
紐約市議會移民員工遭ICE拘留 眾官員籲立即釋放

紐約市議會移民員工遭ICE拘留 眾官員籲立即釋放
50年來首次 「遷出美國」移民超過遷入 智庫：今年將更糟

50年來首次 「遷出美國」移民超過遷入 智庫：今年將更糟
司法部試圖介入 明州6檢察官因拒查槍案死者配偶辭職

司法部試圖介入 明州6檢察官因拒查槍案死者配偶辭職
聯邦抓人vs.民眾抗議 總部位在明州的Target成夾心餅乾

聯邦抓人vs.民眾抗議 總部位在明州的Target成夾心餅乾
川普捍衛經濟政策 再罵鮑爾「混蛋」

川普捍衛經濟政策 再罵鮑爾「混蛋」

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議