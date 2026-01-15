世華南加分會迎35周年 金冠獎啟動

世華南加州分會14日舉行記者會，公布第九屆「金冠獎」選拔活動與35周年系列慶祝規畫。圖為其團隊成員齊聚合影。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會14日舉行記者會，宣布啟動2026年第九屆「金冠獎」選拔，並將於2月28日在聖蓋博 喜來登酒店舉辦第35周年慶暨會長交接晚宴。

新會長孟心韻介紹2026年會務願景與核心團隊。孟心韻表示，今年以「心聚世華、韻動共行」為主軸，期盼凝聚力量，攜手前行。（記者張庭瑜／攝影）

新會長孟心韻以「心聚世華、韻動共行」為年度主題，強調凝聚人心、以共同節奏前進。她指出，責任不是一個人承擔，而是讓每位夥伴在合適位置發揮所長，彼此補位、彼此信任。2026年南加 州分會將持續以服務、連結、培力為核心，讓姐妹們彼此支援，以溫柔堅定的腳步，走向長遠有影響力的未來。她並公布2026年系列活動，包括蘭花展、參訪活動、電子商務論壇、國慶綜藝活動、台灣年會及感恩餐會等。

第九屆金冠獎選拔，即日起至26日接受報名與推薦。該獎項自2006年創立以來，每兩年舉辦一次，肯定婦女智慧和能力，表揚她們在職場的努力和貢獻。參選資格包括有華裔血統、女性企業創辦人或經營者、專業經理人，在南加州各行業成功創業，對促進經濟發展與提升生活品質有貢獻，且家庭和諧並積極參與公益事業者。獲得金冠獎者，將有資格返台參加世華總會全球十大傑出華商婦女「華冠獎」角逐。

金冠獎總幹事何興華於記者會發言，鼓勵社會各界踴躍推薦優秀女性參與選拔。她強調，金冠獎不僅是榮耀象徵，更是推動女性影響力的重要平台。（記者張庭瑜／攝影）

金冠獎聯誼會監事冉淑琦指出，南加州已誕生近50位金冠獎得主，她們不僅生意經營有聲有色，在公益方面也展現精彩人生。金冠獎的起源來自台灣華冠獎，總會希望派出最優秀的姐妹參賽，因此在南加州先辦選拔活動。金冠獎總幹事何興華呼籲大家踴躍推薦心目中最優秀、最傑出的企業家參選。

監事長李敏華回顧2025年表示，南加州分會從山火賑災、自閉症關懷到花蓮震災援助，持續回饋社區。她強調世華活動水準，來自歷屆會長與團隊長年累積。洛僑中心主任鍾佩珍到場致賀，讚揚世華姐妹「撐起南加州半邊天」，在事業、家庭與公益皆有傑出表現。

2月28日的年會，將在聖蓋博喜來登酒店舉行，下午3時30分進行會長交接，5時舉行金冠獎記者會，晚6時展開年會金冠獎頒獎典禮、節目表演及抽獎活動。預計有500多嘉賓出席。