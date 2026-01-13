警員買咖啡 店員竟在杯上畫頭豬

星巴克店員給警察的咖啡杯上，畫了一隻豬。（洛杉磯縣警察局）

洛杉磯縣警察局（LASD）一名警員，日前加班途中在一家星巴克 店買咖啡 ，拿到的咖啡杯上竟然手繪著一隻豬的圖案。警局發表聲明譴責這起事件，認為這是貶低執法人員的行為。

據KTLA5電視台等媒體報導，這起事件發生在9日，一位沒有具名的警員，在洛縣 紐瓦克市（Norwalk）一家星巴克店買咖啡。這名警員之後在Instagram帳號中表示，自己當時已連續工作16小時，中途在星巴克買杯咖啡，沒想到店員竟然在咖啡杯上手繪一隻豬的圖案給他。

警員為遭遇這起事件沮喪，他在貼文上寫道，「這讓人感到不被尊重，尤其在為社區服務一整天後，我只是想喝杯咖啡提神，結果卻感覺很不舒服。」

警局在一份聲明中譴責這起事件，指出豬的形象通常被用來貶低執法人員，並表示「這種行為極其冒犯、不恰當、且不可接受。」洛縣警局辦公室官員表示，這名警員已將此事通報星巴克門店經理，經理表示將對事件展開調查。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）知悉此事後，聯繫星巴克企業安全部門，「正式提出關切並要求追責。」 盧納親自慰問當事警員，強調「針對執法人員的無禮行為絕不容忍。」

星巴克發言人11日傍晚表態譴責員工行為，指出這隻豬的圖案雖是網絡流行表情包，且與執法機構無關，但絕不應出現在顧客的杯子上。發言人表示此事不可接受，已多次聯繫顧客，並向警局致歉，「我們對致力於保護社區安全的執法人員深懷敬意，已立即啟動調查，並將迅速採取行動。」

洛縣警察局針對這起事件發布聲明的臉書（Facebook）頁面上，讀者評論呈現兩極化。有評論者認為星巴克應解僱涉事員工，表達對警方支持的聲音；也有人認為警方立場「令人尷尬」，且過度敏感。