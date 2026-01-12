河濱縣近千幢房產欠房屋稅遭拍賣 起拍價最低100美元

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加 內陸河濱縣（Riverside County），近千幢房產日前擬被列入拍賣 名單，多處最低起拍價低至100美元，原因在於這些屋主拖欠房屋稅款。政府希望通過此舉追繳未付稅款，或激勵房主贖回自己的房產。數據顯示，當前欠稅房產總估值約為2892萬美元。買家如對這些房產有購買意向，可參與競拍。

據mynewsla等媒體報導，河濱縣政委員會將於下周審議，是否批准將該縣境內近1000處房產列入拍賣名單，這些房屋因欠繳房產稅被列為「稅務違約」，當局計畫於今年4月通過公開線上競標方式出售。

縣財政局提議與拍賣平台Bid4Assets.com網站合作，舉行網上拍賣，拍賣對象包括因未繳納房產稅而被查封的住宅、以及空地。該機構請求縣政委員會授權使用該平台進行銷售，暫定拍賣日期為4月23日至24日。此次計畫拍賣的欠稅房產共計946處。不過，如果業主在拍賣前補繳稅款，並清償稅務留置權，這些房產將從拍賣名單中移除。

根據縣政委員會議議程發布的一份聲明，拍賣欠稅房產的目的，是為追繳未付稅款，並通過將房產轉讓給新業主，或促使被評稅人贖回房產，使房屋重新回到能產生稅收收入的狀態。

文件顯示，位於雷克埃爾西諾（Lake Elsinore）、維爾多瑪市（Wildomar）的多處拖欠稅款房產，最低起拍價低至100美元；位於沙漠溫泉市（Desert Hot Springs）的一處住宅，起拍價則高達116萬美元。據悉，縣政府設定的最低起拍金額，涵蓋所欠稅款及相關銷售成本。官員表示，對於在首輪競拍中未能吸引買家興趣的部分房產，最低價格可能還會下調。目前，這些違約房產總估值約為2892萬美元。

如果此次拍賣獲批，這將是河濱縣連續第14年，將全部留置資產通過互聯網方式進行拍賣，意向買家需在線註冊並支付保證金，方可參與競拍。根據加州 法律規定，帶有稅務留置權的房產被拍賣前，必須經過至少五年的等待期。