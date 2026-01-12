美國強勢介入委內瑞拉 學者點名中國不可忽視

在美國與委內瑞拉關係持續緊張之際，華府近期一連串高強度作為，令委內瑞拉長年未解的政治危機進入新階段。（路透）

在美國與委內瑞拉 關係持續緊張之際，美國社群媒體（American Community Media，ACoM）10日舉行線上簡報會，邀請多位拉美、國際法與能源政策專家，分析委內瑞拉局勢的最新發展，以及美國相關政策可能帶來的連鎖效應。

紐約大學歷史學者、委內瑞拉裔的Alejandro Velasco指出，從他與當地親友的交流看，委內瑞拉社會目前普遍瀰漫三種情緒：焦慮、困惑，以及一種尚未成形的「期待感」。焦慮源於局勢突然轉向、未來高度不確定；困惑則來自權力結構是否真正改變仍不明朗；而所謂的期待，並非真正的希望，而是長期停滯的政治局面似乎出現鬆動，讓部分民眾開始觀望是否會出現新的政治可能性。

Velasco同時提醒，美方當前的優先考量，未必是推動民主轉型，而更可能聚焦於石油 與更廣泛的地緣政治布局。他指出，儘管委內瑞拉長期面臨經濟崩潰與制度侵蝕，但政權在治安與行政控制上的凝聚力仍在，這反而成為其與外部力量談判的重要籌碼，也使民主過渡的前景充滿風險。

委內瑞拉律師、國際法與外交專家Mariano de Alba從國際法角度分析指出，二戰後建立的國際秩序對使用或威脅使用武力有明確限制，除非獲得聯合國安理會授權，或符合自衛條件，否則難以被視為合法。他強調，即便外界普遍質疑委內瑞拉領導層的民主正當性，這一點在國際法層面，仍不足以構成動用武力的法律依據。

談及美國內部論述，Alba指出，華府往往以石油、毒品與移民 作為對委政策的主要理由，但相關說法存在誇大情形。他表示，在美委內瑞拉移民多數是因經濟困境被迫離境、尋求生計的普通民眾，將其整體與犯罪或安全威脅劃上等號，並不符合事實。

外交關係協會的國際事務研究員Roxanna Vigil則從能源與制裁角度指出，若要重建委內瑞拉石油產業，必須先進行法律與制度改革、建立法治並吸引長期投資，這通常需要具民主正當性的政府才能完成。她也提醒，全球油市目前供應充足，委內瑞拉原油提煉成本高、適用煉廠有限，美方構想的大規模投資與市場現實之間仍存在落差。

簡報會中有人問及中國在委內瑞拉問題中的角色，Vigil表示，中國是少數具備提煉委內瑞拉重質高硫原油能力的國家之一，同時也是委內瑞拉最重要的雙邊債權國之一，債務金額估計超過100億美元。未來若委內瑞拉石油產量恢復並進行債務重組，中國勢必成為無法迴避的關鍵角色。她認為，北京的核心關切在於債務償還與能源利益，而非直接介入委國內部政治。